Украина. Премьер лига04 января 2024, 20:23 | Обновлено 04 января 2024, 20:29
457
0
Обнародован интересный рейтинг. Какие команды фолили в УПЛ больше других?
У футболистов криворожского «Кривбасса» – суммарно 257 фолов
04 января 2024, 20:23 | Обновлено 04 января 2024, 20:29
457
0
Обнародован интересный рейтинг: стало известно, какие команды фолили в УПЛ больше других.
Игроки «Кривбасса» сфолили наибольшее количество раз в первой части сезона УПЛ.
У футболистов криворожской команды – суммарно 257 фолов в первой части сезона.
Рейтинг топ-5 команд по количеству фолов в УПЛ:
- Кривбасс – 257
- Оболонь – 246
- Днепр-1 – 240
- Верес – 234
- Ворскла – 228
Данные: Wyscout
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