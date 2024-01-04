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Украина. Премьер лига
04 января 2024, 20:23 | Обновлено 04 января 2024, 20:29
457
0

Обнародован интересный рейтинг. Какие команды фолили в УПЛ больше других?

У футболистов криворожского «Кривбасса» – суммарно 257 фолов

04 января 2024, 20:23 | Обновлено 04 января 2024, 20:29
457
0
Обнародован интересный рейтинг. Какие команды фолили в УПЛ больше других?
УПЛ

Обнародован интересный рейтинг: стало известно, какие команды фолили в УПЛ больше других.

Игроки «Кривбасса» сфолили наибольшее количество раз в первой части сезона УПЛ.

У футболистов криворожской команды – суммарно 257 фолов в первой части сезона.

Рейтинг топ-5 команд по количеству фолов в УПЛ:

  • Кривбасс – 257
  • Оболонь – 246
  • Днепр-1 – 240
  • Верес – 234
  • Ворскла – 228

Данные: Wyscout

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Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу рейтинг Wyscout Кривбасс Кривой Рог Оболонь Киев Днепр-1 Верес Ровно Ворскла Полтава
Источник УПЛ-ТВ
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