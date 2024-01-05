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Товарищеские матчи
Таджикистан
04.01.2024 14:00 – FT 2 : 1
Гонконг
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05 января 2024, 02:20 | Обновлено 05 января 2024, 02:31
42
0

Товарищеские матчи. Саудовская Аравия минимально одолела Ливан

Также Таджикистан переиграл Гонконг

05 января 2024, 02:20 | Обновлено 05 января 2024, 02:31
42
0
Товарищеские матчи. Саудовская Аравия минимально одолела Ливан
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялись два товарищеских матча. В первом из них Саудовская Аравия, которую тренирует итальянец Роберто Манчини, минимально дома обыграла Ливан.

Сборная Таджикистана дома одолела Гонконг, игра закончилась со счетом 1:0.

Товарищеские матчи

Саудовская Аравия – Ливан – 1:0

Гол: аль-Бураикан, 48

Таджикистан – Гонконг – 2:1

Голы: Соиров, 25, Самиев, 51 – Камарго, 33

Напомним, Роберто Манчини во главе Саудовской Аравии проиграл две стартовые игры подряд.

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Источник Sport.ua
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