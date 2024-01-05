Товарищеские матчи
04.01.2024 14:00 – FT 2 : 1
Другие новости05 января 2024, 02:20 | Обновлено 05 января 2024, 02:31
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Товарищеские матчи. Саудовская Аравия минимально одолела Ливан
Также Таджикистан переиграл Гонконг
05 января 2024, 02:20 | Обновлено 05 января 2024, 02:31
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Состоялись два товарищеских матча. В первом из них Саудовская Аравия, которую тренирует итальянец Роберто Манчини, минимально дома обыграла Ливан.
Сборная Таджикистана дома одолела Гонконг, игра закончилась со счетом 1:0.
Товарищеские матчи
Саудовская Аравия – Ливан – 1:0
Гол: аль-Бураикан, 48
Таджикистан – Гонконг – 2:1
Голы: Соиров, 25, Самиев, 51 – Камарго, 33
Напомним, Роберто Манчини во главе Саудовской Аравии проиграл две стартовые игры подряд.
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