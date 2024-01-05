Товарищеские матчи. Саудовская Аравия минимально одолела Ливан

Состоялись два товарищеских матча. В первом из них Саудовская Аравия, которую тренирует итальянец Роберто Манчини, минимально дома обыграла Ливан.

Сборная Таджикистана дома одолела Гонконг, игра закончилась со счетом 1:0.

Товарищеские матчи

Саудовская Аравия – Ливан – 1:0

Гол: аль-Бураикан, 48

Таджикистан – Гонконг – 2:1

Голы: Соиров, 25, Самиев, 51 – Камарго, 33

Напомним, Роберто Манчини во главе Саудовской Аравии проиграл две стартовые игры подряд.