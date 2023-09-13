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  4. Манчини проиграл оба стартовых матча со сборной Саудовской Аравии
Саудовская Аравия
13 сентября 2023, 10:47 | Обновлено 13 сентября 2023, 10:48
197
0

Манчини проиграл оба стартовых матча со сборной Саудовской Аравии

Его команда проиграла Южной Корее и Коста-Рике

13 сентября 2023, 10:47 | Обновлено 13 сентября 2023, 10:48
197
0
Манчини проиграл оба стартовых матча со сборной Саудовской Аравии
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Манчини

Вчера сборная Саудовской Аравии во главе с Роберто Манчини в товарищеском матче потерпела поражение 0:1 от Южной Кореи.

Для именитого итальянского тренера это был второй матч во главе сборной Саудовской Аравии и второе поражение. 8 сентября подопечные Манчини проиграли 1:3 Коста-Рике.

Первые официальные матчи на посту главного тренера сборной Саудовской Аравии Манчини проведет лишь в январе 2024 года в рамках Кубка Азии.

Напомним, Манчини возглавил сборную Саудовской Аравии в августе, покинув ради этой работы сборную Италии.

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сборная Саудовской Аравии по футболу Роберто Манчини
Источник Sport.ua
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