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  4. Мирон Маркевич оценил первый гол Яремчука в Ла Лиге
Испания
04 января 2024, 20:33 |
899
0

Мирон Маркевич оценил первый гол Яремчука в Ла Лиге

Тренер «Карпат» – про выступление украинского нападающего

04 января 2024, 20:33 |
899
0
Мирон Маркевич оценил первый гол Яремчука в Ла Лиге
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

2 января состоялся матч 19-го тура Ла Лиги между командами «Валенсия» и «Вильярреал». Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу «летучих мышей».

Украинский форвард хозяев Роман Яремчук вышел на поле в стартовом составе и отыграл 70 минут. Украинец открыл счет в поединке. Для него этот мяч стал первым в чемпионате Испании и вторым в футболке «Валенсии».

Главный тренер львовских «Карпат» Мирон Маркевич оценил первый гол Романа Яремчука в чемпионате Испании.

«Я рад за него, честно. Рад, что он забил. Желаю ему двигаться только вперед. Я не думаю, что мои слова стали пророческими, он все претерпел. Главное сейчас дальше двигаться. Не останавливаться. Он таки забил важный мяч и дай Бог, чтобы так было и дальше », – сказал Маркевич.

Ранее Мирон Маркевич рассказал о встрече с нападающим «Валенсии» в Испании.

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Роман Яремчук Мирон Маркевич Ла Лига чемпионат Испании по футболу Валенсия
Источник NV.ua
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