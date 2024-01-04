Мирон Маркевич оценил первый гол Яремчука в Ла Лиге

2 января состоялся матч 19-го тура Ла Лиги между командами «Валенсия» и «Вильярреал». Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу «летучих мышей».

Украинский форвард хозяев Роман Яремчук вышел на поле в стартовом составе и отыграл 70 минут. Украинец открыл счет в поединке. Для него этот мяч стал первым в чемпионате Испании и вторым в футболке «Валенсии».

Главный тренер львовских «Карпат» Мирон Маркевич оценил первый гол Романа Яремчука в чемпионате Испании.

«Я рад за него, честно. Рад, что он забил. Желаю ему двигаться только вперед. Я не думаю, что мои слова стали пророческими, он все претерпел. Главное сейчас дальше двигаться. Не останавливаться. Он таки забил важный мяч и дай Бог, чтобы так было и дальше », – сказал Маркевич.

Ранее Мирон Маркевич рассказал о встрече с нападающим «Валенсии» в Испании.