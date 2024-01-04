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Италия
04 января 2024, 19:57 | Обновлено 04 января 2024, 20:07
184
2

Аллегри намерен покинуть Ювентус

Тренер может покинуть Турин в конце сезона

04 января 2024, 19:57 | Обновлено 04 января 2024, 20:07
184
2
Аллегри намерен покинуть Ювентус
Getty Images/Global Images Ukraine. Массимилиано Аллегри

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри всерьез рассматривает возможность ухода из клуба в конце текущего сезона. Об этом сообщает итальянское издание Corriere dello Sport.

При этом Аллегри хочет уйти на позитивной ноте и завоевать в нынешнем сезоне какой-то трофей. Делать паузу в карьере Аллегри не намерен: он будет открыт к предложениям из других клубов Серии А, или же отправится в Саудовскую Аравию.

Напомним, Аллегри работает с «Ювентусом» с лета 2021 года. Ранее он уже возглавлял «Старую синьору» в 2014 – 2019 годах.

Ранее сообщалось о том, что Аллегри хочет видеть в «Ювентусе» Георгия Судакова.

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Массимилиано Аллегри Ювентус
Источник Corriere dello Sport
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Pavel_i_CO
Але дуже хоче купити Суднакова
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