Аллегри намерен покинуть Ювентус

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри всерьез рассматривает возможность ухода из клуба в конце текущего сезона. Об этом сообщает итальянское издание Corriere dello Sport.

При этом Аллегри хочет уйти на позитивной ноте и завоевать в нынешнем сезоне какой-то трофей. Делать паузу в карьере Аллегри не намерен: он будет открыт к предложениям из других клубов Серии А, или же отправится в Саудовскую Аравию.

Напомним, Аллегри работает с «Ювентусом» с лета 2021 года. Ранее он уже возглавлял «Старую синьору» в 2014 – 2019 годах.

Ранее сообщалось о том, что Аллегри хочет видеть в «Ювентусе» Георгия Судакова.