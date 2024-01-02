Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Главный тренер Ювентуса мечтает о трансфере Судакова
Италия
02 января 2024, 18:56 |
446
0

Главный тренер Ювентуса мечтает о трансфере Судакова

Украинского полузащитника ждут в Турине

02 января 2024, 18:56 |
446
0
Главный тренер Ювентуса мечтает о трансфере Судакова
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

21-летний полузащитник «Шахтера» Георгий Судаков заинтересовал ряд именитых европейских клубов. Чаще всего украинца связывают с «Ювентусом».

По информации Football Italia, главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри лично заинтересован в подписании украинца и мечтает о его трансфере.

Источник сообщает, что «Ювентусу» будет не просто оформить переход Судакова, потому что для начала туринцам нужно продать игроков, чтобы заработать денег на трансфер украинца.

Ранее стало известно, какую зарплату «Ювентус» готов платить Судакову.

По теме:
Карло Анчелотти подтвердил, что Реал не будет подписывать ЦЗ зимой
Алексис хочет остаться в Интере, у него осталось всего полгода контракта
Главный тренер Жироны прокомментировал слухи о продаже лидера клуба
Массимилиано Аллегри Ювентус трансферы Шахтер Донецк трансферы Серии A трансферы УПЛ Георгий Судаков
Источник Football-Italia
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 02 января 2024, 09:49 0
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)

Крупный турнир пройдет в Швеции

Роналду установил исторический рекорд для полевых футболистов
Футбол | 02 января 2024, 16:46 0
Роналду установил исторический рекорд для полевых футболистов
Роналду установил исторический рекорд для полевых футболистов

Португальский нападающий «Аль-Насра» сыграл 1200 матчей в профессиональной карьере

Украинская футболистка погибла с матерью во время обстрела Киева
Футбол | 01.01.2024, 20:59
Украинская футболистка погибла с матерью во время обстрела Киева
Украинская футболистка погибла с матерью во время обстрела Киева
ФОТО. Сотни спасенных жизней. Динамо поблагодарило силы ПВО
Футбол | 02.01.2024, 12:30
ФОТО. Сотни спасенных жизней. Динамо поблагодарило силы ПВО
ФОТО. Сотни спасенных жизней. Динамо поблагодарило силы ПВО
Свитолина обыграла экс-первую ракетку на старте турнира WTA 250 в Окленде
Теннис | 02.01.2024, 08:05
Свитолина обыграла экс-первую ракетку на старте турнира WTA 250 в Окленде
Свитолина обыграла экс-первую ракетку на старте турнира WTA 250 в Окленде
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Тренировать его не стану никогда». Анчелотти назвал любимый клуб детства
«Тренировать его не стану никогда». Анчелотти назвал любимый клуб детства
01.01.2024, 20:00 1
Футбол
Ливерпуль установил новый рекорд АПЛ по показателю xG за один матч
Ливерпуль установил новый рекорд АПЛ по показателю xG за один матч
02.01.2024, 00:23 6
Футбол
Обалденный трансфер Ярославского. Пейшото окончательно покинул Металлист
Обалденный трансфер Ярославского. Пейшото окончательно покинул Металлист
01.01.2024, 11:07 10
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. Канада отправила Германию в матч за выживание
Молодежный ЧМ по хоккею. Канада отправила Германию в матч за выживание
31.12.2023, 23:03
Хоккей
ВИДЕО. Русин забил первый гол в составе Сандерленда
ВИДЕО. Русин забил первый гол в составе Сандерленда
01.01.2024, 15:25 7
Футбол
В Испании назвали стартового вратаря Реал на следующий матч Ла Лиги
В Испании назвали стартового вратаря Реал на следующий матч Ла Лиги
01.01.2024, 14:37 4
Футбол
ФОТО. Важный символ для Украины. Свитолина показала новую татуировку
ФОТО. Важный символ для Украины. Свитолина показала новую татуировку
01.01.2024, 14:41 1
Теннис
Двукратная чемпионка Уимблдона в новогоднюю ночь сообщила, что станет мамой
Двукратная чемпионка Уимблдона в новогоднюю ночь сообщила, что станет мамой
01.01.2024, 01:27 3
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем