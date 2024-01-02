Главный тренер Ювентуса мечтает о трансфере Судакова

21-летний полузащитник «Шахтера» Георгий Судаков заинтересовал ряд именитых европейских клубов. Чаще всего украинца связывают с «Ювентусом».

По информации Football Italia, главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри лично заинтересован в подписании украинца и мечтает о его трансфере.

Источник сообщает, что «Ювентусу» будет не просто оформить переход Судакова, потому что для начала туринцам нужно продать игроков, чтобы заработать денег на трансфер украинца.

Ранее стало известно, какую зарплату «Ювентус» готов платить Судакову.