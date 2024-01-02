Главный тренер Ювентуса мечтает о трансфере Судакова
Украинского полузащитника ждут в Турине
21-летний полузащитник «Шахтера» Георгий Судаков заинтересовал ряд именитых европейских клубов. Чаще всего украинца связывают с «Ювентусом».
По информации Football Italia, главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри лично заинтересован в подписании украинца и мечтает о его трансфере.
Источник сообщает, что «Ювентусу» будет не просто оформить переход Судакова, потому что для начала туринцам нужно продать игроков, чтобы заработать денег на трансфер украинца.
Ранее стало известно, какую зарплату «Ювентус» готов платить Судакову.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Крупный турнир пройдет в Швеции
Португальский нападающий «Аль-Насра» сыграл 1200 матчей в профессиональной карьере