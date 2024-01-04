БЕЛЫЙ – о Рухе в этом сезоне: «Напоминает Аталанту времен Малиновского»

Бывший защитник «Руха» Максим Белый, объявивший о завершении карьеры, поделился впечатлениями от игры львовского клуба в нынешнем сезоне, а также рассказал, каким видит себя тренером в будущем.

«По стилистике игры «Рух» где-то напоминает итальянскую «Аталанту», когда ее ряды защищал наш Руслан Малиновский, – такая же заточенность на атаку, высокая динамика, бойцовский характер. Возможно, преимущество «Руха» и в том, что над молодыми футболистами не тяготеет результат, поэтому они раскрепощены, играют в свое удовольствие. Львовяне выбрали свой вектор развития и интересно, как высоко сможет взлететь команда в следующем сезоне.

Я завершил карьеру, сейчас помогаю известному в прошлом футболисту Богдану Есыпу тренировать 16-летних игроков. Получаю от каждого занятия настоящее наслаждение. Хочу передать подопечным все, что умею и знаю.

Я как будто снова тот 16-летний юноша, который только начинает свой путь в футболе, только теперь уже в тренерской карьере. Однозначно, что ставка будет сделана на атакующий футбол с использованием различных тактических схем. Нельзя, чтобы к тебе привыкали, тогда у соперника появится дополнительный шанс. Я буду счастлив, когда подготовлю подопечных, которые пойдут дальше меня».