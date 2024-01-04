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  4. Жозе МОУРИНЬО: «Сборная Бразилии? Они со мной не связывались»
Италия
04 января 2024, 17:00 | Обновлено 04 января 2024, 18:09
151
0

Жозе МОУРИНЬО: «Сборная Бразилии? Они со мной не связывались»

Наставник «Ромы» прокомментировал слухи о «селесао»

04 января 2024, 17:00 | Обновлено 04 января 2024, 18:09
151
0
Жозе МОУРИНЬО: «Сборная Бразилии? Они со мной не связывались»
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

После того, как Карло Анчелотти отказался от работы со сборной Бразилии, подписав новый контакт с «Реалом», возник вопрос о том, есть ли в списке претендентов на пост наставника «Особенный».

«Я не знаю, правда это или нет насчет Бразилии, потому что они не говорили со мной напрямую. Я сказал своему агенту, что пока клуб не решит, останусь я или нет, я не хочу ничего знать и ни с кем больше разговаривать», – сказал Моуриньо после победы над «Кремонезе» (2:1) в кубке Италии.

Кроме того, Моуриньо прокомментировал информацию о том, что якобы «Рома» ищет ему замену.

«Честно говоря, я не верю в то, что это правда, потому что для меня важны честность и взаимность. У меня нет причин думать, что семья Фридкин не честна, что она не понимает взаимности так же, как я. Я доверяю их честности на все 100 процентов», – сказал Моуриньо.

Ранее была информация, что «Рома» в конце сезона готовится сменить главного тренера Жозе Моуриньо и генерального менеджера Тьягу Пинту.

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Жозе Моуриньо Рома Рим сборная Бразилии по футболу
Источник Sky Sports
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