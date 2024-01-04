Италия04 января 2024, 16:26 |
706
0
Моуриньо на выход? Рома готовит революцию в руководстве
Гендиректор Тьягу Пинту также покинет клуб
04 января 2024, 16:26 |
706
0
Руководство «Ромы» готовит кардинальные изменения в высшем руководстве клуба. В конце сезона Рим, скорее всего, покинут главный тренер Жозе Моуриньо и генеральный менеджер Тьягу Пинту.
«Рома» уже ищет замену Моуриньо. Приоритетный вариант – Хаби Алонсо из леверкузенского «Байера». Однако подписать его будет очень сложно из-за высокой конкуренции: на испанца претендует ряд топ-клубов во главе с «Баварией».
Кроме Алонсо, в шорт-листе «Ромы» присутствуют Раффаэле Палладино, Стефано Пиоли и Винченцо Итальяно.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 03 января 2024, 23:05 13
Украинский вратарь провел на поле весь матч
Футбол | 04 января 2024, 00:15 11
В услугах Мичела заинтересован «Ньюкасл»
Футбол | 04.01.2024, 15:43
Футбол | 04.01.2024, 07:26
Футбол | 04.01.2024, 08:33
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
03.01.2024, 23:40
03.01.2024, 21:26 1
03.01.2024, 11:40
03.01.2024, 00:02 3
03.01.2024, 04:54 55
04.01.2024, 00:30 50
02.01.2024, 18:05 8
02.01.2024, 19:42 5