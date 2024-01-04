Моуриньо на выход? Рома готовит революцию в руководстве

Руководство «Ромы» готовит кардинальные изменения в высшем руководстве клуба. В конце сезона Рим, скорее всего, покинут главный тренер Жозе Моуриньо и генеральный менеджер Тьягу Пинту.

«Рома» уже ищет замену Моуриньо. Приоритетный вариант – Хаби Алонсо из леверкузенского «Байера». Однако подписать его будет очень сложно из-за высокой конкуренции: на испанца претендует ряд топ-клубов во главе с «Баварией».

Кроме Алонсо, в шорт-листе «Ромы» присутствуют Раффаэле Палладино, Стефано Пиоли и Винченцо Итальяно.