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  4. Моуриньо на выход? Рома готовит революцию в руководстве
Италия
04 января 2024, 16:26 |
706
0

Моуриньо на выход? Рома готовит революцию в руководстве

Гендиректор Тьягу Пинту также покинет клуб

04 января 2024, 16:26 |
706
0
Моуриньо на выход? Рома готовит революцию в руководстве
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Руководство «Ромы» готовит кардинальные изменения в высшем руководстве клуба. В конце сезона Рим, скорее всего, покинут главный тренер Жозе Моуриньо и генеральный менеджер Тьягу Пинту.

«Рома» уже ищет замену Моуриньо. Приоритетный вариант – Хаби Алонсо из леверкузенского «Байера». Однако подписать его будет очень сложно из-за высокой конкуренции: на испанца претендует ряд топ-клубов во главе с «Баварией».

Кроме Алонсо, в шорт-листе «Ромы» присутствуют Раффаэле Палладино, Стефано Пиоли и Винченцо Итальяно.

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Жозе Моуриньо Тьягу Пинту Рома Рим Хаби Алонсо Раффаэле Палладино Стефано Пиоли Винченцо Итальяно
Источник La Repubblica
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