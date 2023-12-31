Бавария хочет переманить тренера-сенсацию сезона в Бундеслиге

Мюнхенская «Бавария» не оставила без внимания выступление «Байера» в первой части сезона-2023/2024 в Бундеслиге и твердо намерена переманить главного тренера леверкузенцев Хаби Алонсо.

Как сообщает sport.es, специалист рассматривался как один из кандидатов на пост главного тренера мадридского «Реала», но после того, как Карло Анчелотти подписал со «сливочными» новый контракт, Алонсо является главным кандидатом на замену Томаса Тухеля в мюнхенском клубе.

Отметим, что контракт 42-летнего тренера с «Байером» действует до 2026 года. Но «Баварию» данный факт не остановит и мюнхенцы готовы выплатить компенсацию за досрочное расторжение соглашения.

Отметим, что Хаби Алонсо выступал за «Баварию» с 2014-го по 2017-й, трижды став чемпионом Германии и по одному разу выиграв Кубок и Суперкубок страны. В общей сложности испанец провел за мюнхенцев 117 матчей во всех турнирах и забил 9 мячей.