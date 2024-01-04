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  4. В Испании рассказали, в каких матчах Анчелотти будет использовать Лунина
Испания
04 января 2024, 16:49 |
775
1

В Испании рассказали, в каких матчах Анчелотти будет использовать Лунина

Украинский вратарь будет играть в матчах испанского чемпионата

04 января 2024, 16:49 |
775
1
В Испании рассказали, в каких матчах Анчелотти будет использовать Лунина
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

В среду, 3 января, на «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде прошел матч 19-го тура испанской Ла Лиги. Мадридский «Реал» дома нанес поражение «Мальорке» со счетом 1:0.

По информации журналиста Don Dario Дидака Агирре, наставник «сливочных» Карло Анчелотти провел встречу с Луниным и Кепой после этого матча и определил, что украинец будет выступать в поединках испанского чемпионата, а испанский страж ворот чаще будет играть в кубковых противостояниях и сыграет в субботнем матче Кубка Испании.

Ранее появилась информация, что Анчелотти раскритиковал Лунина в раздевалке из-за того, что Андрей получил желтую карточку за разговоры.

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Карло Анчелотти Андрей Лунин Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Источник Realmadridexclusivo
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Ostrov Khortitsa
хоспади, ну  сколько это можно мусолить??? И так понятно, что играть будет тот, кто в лучшей форме. никто так не распределяет игры
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