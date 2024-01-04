В Испании рассказали, в каких матчах Анчелотти будет использовать Лунина

В среду, 3 января, на «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде прошел матч 19-го тура испанской Ла Лиги. Мадридский «Реал» дома нанес поражение «Мальорке» со счетом 1:0.

По информации журналиста Don Dario Дидака Агирре, наставник «сливочных» Карло Анчелотти провел встречу с Луниным и Кепой после этого матча и определил, что украинец будет выступать в поединках испанского чемпионата, а испанский страж ворот чаще будет играть в кубковых противостояниях и сыграет в субботнем матче Кубка Испании.

Ранее появилась информация, что Анчелотти раскритиковал Лунина в раздевалке из-за того, что Андрей получил желтую карточку за разговоры.