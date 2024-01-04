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  4. СКРИПНИК: «При 30 игроках мы не можем попрощаться с 15-ю и взять 15 новых»
Украина. Премьер лига
04 января 2024, 05:57 | Обновлено 04 января 2024, 06:09
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0

СКРИПНИК: «При 30 игроках мы не можем попрощаться с 15-ю и взять 15 новых»

Новый коуч «Металлиста 1925» рассказал, чего ожидает от работы с клубом

04 января 2024, 05:57 | Обновлено 04 января 2024, 06:09
75
0
СКРИПНИК: «При 30 игроках мы не можем попрощаться с 15-ю и взять 15 новых»
ФК Металлист 1925. Виктор Скрипник

Новый главный тренер «Металлиста 1925» Виктор Скрипник рассказал, чего ожидает от работы с клубом из Харькова:

– Мне было немного жаль уходить из Ворсклы, потому что сейчас команда в таком положении, если сравнивать с прошлым годом, мы ближе к еврокубкам, чем тогда. Полтавская команда вышла в полуфинал Кубка Украины. Но мы живем в то время, что ты не можешь сказать, что будет завтра. Да ситуация сложилась. И тут как раз меня познакомили с руководством Металлиста 1925 года. Прозвучали те слова, которые радуют любого тренера, любого работника.

В то же время, знаю себя, я всегда отдаюсь работе. Хочется развиваться и добиваться тех амбициозных планов, которые мы обсудили с руководством. Хочется это прожить, чтобы потом, вспоминая, рассказывать, с чего мы начинали и где мы оказались. Почему бы нам не стать теми людьми, которые когда-нибудь скажут: а помните, как мы когда-то начали развитие? У нас была самая низкая точка, как в этом году было у Металлиста 1925, когда команда была на грани прекращения существования. Но потом пришел новый инвестор, оттолкнулся, пришел новый тренер и оно пошло-пошло развиваться. Участвовать в этом амбициозном развитии – это не только честь, но и желание. Мы ведь не просто хотим остаться в УПЛ и в следующем году снова иметь задачу – не вылететь. Если хотим что-то строить – надо браться.

В том положении, которое у нас сейчас, мы не можем из 30 игроков, которые есть в команде, попрощаться с 15 и пригласить 15 новых. Хотя, возможно, кто так и делает. Однако я хочу со всеми познакомиться. У нас есть вторая часть чемпионата, чтобы решить задачу избежать валидольных матчей, а дальше уже решить, какое усиление нужно. То, что я видел, когда я играл против Металлиста 1925, и видеть изнутри – это две большие разницы. Поэтому мне нужно время. Нужен месяц, два, три, а там уже и чемпионат закончится. Следовательно, нужно сначала сделать необходимое, чтобы мы спокойно доиграли этот сезон. А дальше уже сделать правильные решения относительно игроков, относительно позиций.

Хотя, конечно, мы обсуждали, что мы будем развиваться, мы усиливаемся. То, что звучит развивать – это одно из самых главных, потому что всегда работает система. Система – это не когда у тебя есть деньги и ты только покупаешь, хотя и так кто-то делает, но когда ты планируешь долгий путь, тогда нужна академия, школа.

У нас разница в том, что я играл и работал в клубе, где эта структура уже работала. Мы пока находимся в Киеве, а академия работает в Харькове. Это хорошо, что работает. К сожалению, у молодых ребят нет возможности быть рядом, тренироваться на одном поле и видеть, как на соседнем тренируются игроки первой команды. Это все очень важно для харьковских ребят. Это мы говорим о том, как было бы правильно. Но мы должны отталкиваться от того, в какое время мы живем.

Конечно, вертикаль, преемство, традиции, чтобы они зарождались очень важно. Мы сейчас у истоков Металлист 1925 – это очень молодая команда. Это не Вердер, который отметит 125-летие. Это все хочется развивать, можно работать, делать конкурентные команды на юношеском уровне, сначала в Украине, а затем и на международном уровне. Мы знаем, как это делать. Необходимо, чтобы все сошлось: возможности, желания. Этот путь начинается. Как, я уже говорил, не хочется стоять в стороне от подобного.

Я в Вердере начинал с ассистента команды U-15, получил лицензию через год, дали мне команду, мы начали работать и так потом получилось, что я возглавил главную команду Вердера. Конечно, я буду делиться своим опытом. Это то, почему я в Украине, почему в Металлисте 1925. Я фанат своей страны, с радостью и гордостью говорю, что я украинец! И нас все уважают. Так почему не делиться тем, что умею.

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чемпионат Украины по футболу Виктор Скрипник Украинская Премьер-лига Металлист 1925
Источник ФК Металлист 1925
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