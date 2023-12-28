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Украина. Премьер лига
28 декабря 2023, 22:08 | Обновлено 28 декабря 2023, 22:42
1670
2

Скрипник рассказал, почему расторг контракт с Ворсклой

Наставник «Металлиста 1925» – о решении присоединиться к харьковскому клубу

28 декабря 2023, 22:08 | Обновлено 28 декабря 2023, 22:42
1670
2
Скрипник рассказал, почему расторг контракт с Ворсклой
ФК Ворскла. Виктор Скрипник

Новоиспеченный наставник «Металлиста 1925» Виктор Скрипник рассказал о том, что стало для него ключевым, чтобы перейти в харьковский клуб.

«Полтора года, что я был в Полтаве, могу вспоминать с удовольствием это время. Мы в еврокубках играли. В тех условиях, которые у нас были, наш тренерский штаб построил боевую команду.

Но тренеру всегда хочется новых вызовов. Мы побеседовали с руководством «Ворсклы» и пришли к выводу, что нужно расторгнуть контракт. Возможно, что так будет лучше, как для «Ворсклы», так и для меня. Как бы парадоксально это ни звучало. У меня были и другие предложения, однако я хорошо знаю людей, работающих в «Металлисте 1925».

Ключевым стало то, что не хочется стоять в стороне от развивающегося проекта. Я общался с руководством и познакомился с президентом клуба Владимиром Носовым. То, что я от него услышал и понял, что «Металлист 1925» – это амбициозный проект, подобные вещи притягивают. Не хочется смотреть, как где-то развивается клуб, но без тебя. Вот это, можно сказать, стало ключевым. Вызовов я никогда не боялся и не боюсь. Чем сложнее, тем интереснее. Я это всегда говорю и тренерскому штабу, и игрокам», – сказал Скрипник.

Ранее появилась информация, что Скрипник хочет забрать хавбека «Ворсклы» с собой в «Металлист 1925».

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Виктор Скрипник Ворскла Полтава Металлист 1925 Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник ФК Металлист 1925
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Комментарии 2
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norma_zap
Щось не те. Більшість команд позіціонують себе, як амбітний проєкт. І в Україні в тому числі. А що Ворскла вже не амбітний проєкт?
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