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Украина. Премьер лига
04 января 2024, 04:17 | Обновлено 04 января 2024, 04:40
16
0

СКРИПНИК: «Когда война закончитсь нашей победой, тогда и футбол вырастет»

Новый коуч «Металлиста 1925» выразил уверенность, что Украина победит

04 января 2024, 04:17 | Обновлено 04 января 2024, 04:40
16
0
СКРИПНИК: «Когда война закончитсь нашей победой, тогда и футбол вырастет»
ФК Металлист 1925. Виктор Скрипник

Новый главный тренер «Металлиста 1925» Виктор Скрипник выразил уверенность, что Украина победит в войне:

«Я очень рад, что мы идем от тьмы, как сказал президент. Я очень радуюсь, что мы начали праздновать Рождество, как в Европе, в декабре. Это верно.

Я хочу, чтобы наш народ верил и знал, что за нами правда. Что не то, что мы должны победить, а так и будет, потому что за нами правда.

В той же Германии это отлично знают, я это вижу. Они будут нас поддерживать. Я хочу пожелать нашему народу терпения, верить в то, что мы делаем. Всё будет хорошо. Разумеется, пожелаю здоровья.

Дай Бог, чтобы война кончилась нашей победой, тогда и футбол вырастет. Вот такие мои пожелания».

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Виктор Скрипник Металлист 1925 Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу российско-украинская война
Источник ФК Металлист 1925
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