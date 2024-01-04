СКРИПНИК: «Когда война закончитсь нашей победой, тогда и футбол вырастет»
Новый коуч «Металлиста 1925» выразил уверенность, что Украина победит
Новый главный тренер «Металлиста 1925» Виктор Скрипник выразил уверенность, что Украина победит в войне:
«Я очень рад, что мы идем от тьмы, как сказал президент. Я очень радуюсь, что мы начали праздновать Рождество, как в Европе, в декабре. Это верно.
Я хочу, чтобы наш народ верил и знал, что за нами правда. Что не то, что мы должны победить, а так и будет, потому что за нами правда.
В той же Германии это отлично знают, я это вижу. Они будут нас поддерживать. Я хочу пожелать нашему народу терпения, верить в то, что мы делаем. Всё будет хорошо. Разумеется, пожелаю здоровья.
Дай Бог, чтобы война кончилась нашей победой, тогда и футбол вырастет. Вот такие мои пожелания».
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