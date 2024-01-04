Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ИВАЩЕНКО: «Задача Оболони – закрепиться в топ-десятке УПЛ»
Украина. Премьер лига
04 января 2024, 06:15 | Обновлено 04 января 2024, 06:32
73
0

ИВАЩЕНКО: «Задача Оболони – закрепиться в топ-десятке УПЛ»

Главный тренер киевской «Оболони» подвел итоги первой части сезона

04 января 2024, 06:15 | Обновлено 04 января 2024, 06:32
73
0
ИВАЩЕНКО: «Задача Оболони – закрепиться в топ-десятке УПЛ»
ФК Оболонь Киев. Валерий Иващенко

Главный тренер киевской «Оболони» Валерий Иващенко подвел итоги первой части сезона.

– На зимний перерыв «Оболонь» ушла на 13-й строчке турнирной таблицы. По вашему мнению, это справедливый результат первой части сезона?

– Тот результат, который у нас есть, многие специалисты не ожидали. В начале чемпионата все говорили, что Оболонь по итогам первого круга будет где-то на последнем месте. Мы опровергли это и доказали своей игрой, что команда может конкурировать с другими и добиваться хороших результатов. Далеко не все получалось в матчах, могли как проигрывать, так и выигрывать, но это футбол. Я уже говорил, что это определенная нехватка опыта как тренерского штаба, так и игроков. Поэтому всем нам есть над чем работать. Всегда хочется подниматься вверх, думаю, что это наша не окончательная позиция. Будем все возможное делать, нужно качественно подготовиться для того, чтобы закрепиться выше в турнирной таблице.

– Поделитесь, пожалуйста, планами на зимнее межсезонье, на чем будет концентрировать внимание тренерский штаб команды?

– Наши футболисты сейчас в отпуске, хочется, чтобы они хорошо отдохнули как морально, так и физически. У нас на 8–9 января запланирован медосмотр, а с 10 января мы приступим к тренировочной работе в Киеве.

– Планируется ли усиление в межсезонье?

– Конечно, нам хотелось бы усиление, в первом круге это было ощутимым. Здоровая конкуренция в команде помогает футболистам работать на 100%. Потому мы хотим усилиться зимой и сейчас над этим активно работаем.

– Какая задача перед клубом стоит на вторую часть чемпионата?

– У нас с начала сезона есть задача закрепиться в верхней десятке. Я думаю, это был бы очень удачный результат, как для новичка УПЛ. Для этого нам нужно хорошо поработать на сборах, которое мы запланировали и усилить на определенные позиции.

– В заключение, что бы хотели пожелать болельщикам на новогодние праздники?

– Мы живем в непростое время, поэтому прежде всего хочу пожелать нашим болельщикам и вообще всем украинцам скорейшей победы, мира, здоровья и согласия. Очень хочется, чтобы Украина процветала и достигала больших побед во всех сферах.

По теме:
СКРИПНИК: «При 30 игроках мы не можем попрощаться с 15-ю и взять 15 новых»
КРАСНОПИР: «Разница между уровнем УПЛ и Первой лиги – существенная»
СКРИПНИК: «Когда война закончится нашей победой, тогда и футбол вырастет»
Оболонь Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Валерий Иващенко
Источник ФК Оболонь
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Футболистки лучшей женской команды мира объявили о помолвке
Футбол | 03 января 2024, 11:45 5
ФОТО. Футболистки лучшей женской команды мира объявили о помолвке
ФОТО. Футболистки лучшей женской команды мира объявили о помолвке

Даниэль ван Де Донк и Элли Карпентер сделали себе подарок на Новый год

В Испании считают, что главный тренер Жироны «имеет слабость к Довбику»
Футбол | 03 января 2024, 16:55 4
В Испании считают, что главный тренер Жироны «имеет слабость к Довбику»
В Испании считают, что главный тренер Жироны «имеет слабость к Довбику»

Издание AS утверждает, что Мичел будет по максимуму использовать украинца

ФОТО. Бросил Блинда на землю. Эмоции Довбика в сумасшедшем матче с Атлетико
Футбол | 04.01.2024, 01:45
ФОТО. Бросил Блинда на землю. Эмоции Довбика в сумасшедшем матче с Атлетико
ФОТО. Бросил Блинда на землю. Эмоции Довбика в сумасшедшем матче с Атлетико
Лас-Пальмас – Барселона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Футбол | 04.01.2024, 06:40
Лас-Пальмас – Барселона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Лас-Пальмас – Барселона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Обошел Беллингема. Довбик стал самым результативным игроком Ла Лиги
Футбол | 03.01.2024, 23:40
Обошел Беллингема. Довбик стал самым результативным игроком Ла Лиги
Обошел Беллингема. Довбик стал самым результативным игроком Ла Лиги
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Деньги не пахнут? 6 иностранных тренеров, которые работают в рпл
Деньги не пахнут? 6 иностранных тренеров, которые работают в рпл
03.01.2024, 12:10 25
Футбол
Молодежный ЧМ. Финляндия выиграла в овертайме и вышла в полуфинал
Молодежный ЧМ. Финляндия выиграла в овертайме и вышла в полуфинал
02.01.2024, 15:49 1
Хоккей
Молодежный ЧМ по хоккею. США разгромили соперника и вышли в полуфинал
Молодежный ЧМ по хоккею. США разгромили соперника и вышли в полуфинал
02.01.2024, 20:25
Хоккей
11 известных экс-футболистов клубов УПЛ, являющихся свободными агентами
11 известных экс-футболистов клубов УПЛ, являющихся свободными агентами
02.01.2024, 14:11 11
Футбол
Свитолина обыграла экс-первую ракетку на старте турнира WTA 250 в Окленде
Свитолина обыграла экс-первую ракетку на старте турнира WTA 250 в Окленде
02.01.2024, 08:05 12
Теннис
Барселона готовится сменить наставника. Известен кандидат
Барселона готовится сменить наставника. Известен кандидат
02.01.2024, 10:01
Баскетбол
ФОТО. Милевский показал болельщикам, как встретил Новый год
ФОТО. Милевский показал болельщикам, как встретил Новый год
02.01.2024, 19:42 5
Футбол
Тренер вратарей сборной Украины жестко раскритиковал Квартал 95
Тренер вратарей сборной Украины жестко раскритиковал Квартал 95
03.01.2024, 04:54 53
Война
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем