ИВАЩЕНКО: «Задача Оболони – закрепиться в топ-десятке УПЛ»

Главный тренер киевской «Оболони» Валерий Иващенко подвел итоги первой части сезона.

– На зимний перерыв «Оболонь» ушла на 13-й строчке турнирной таблицы. По вашему мнению, это справедливый результат первой части сезона?

– Тот результат, который у нас есть, многие специалисты не ожидали. В начале чемпионата все говорили, что Оболонь по итогам первого круга будет где-то на последнем месте. Мы опровергли это и доказали своей игрой, что команда может конкурировать с другими и добиваться хороших результатов. Далеко не все получалось в матчах, могли как проигрывать, так и выигрывать, но это футбол. Я уже говорил, что это определенная нехватка опыта как тренерского штаба, так и игроков. Поэтому всем нам есть над чем работать. Всегда хочется подниматься вверх, думаю, что это наша не окончательная позиция. Будем все возможное делать, нужно качественно подготовиться для того, чтобы закрепиться выше в турнирной таблице.

– Поделитесь, пожалуйста, планами на зимнее межсезонье, на чем будет концентрировать внимание тренерский штаб команды?

– Наши футболисты сейчас в отпуске, хочется, чтобы они хорошо отдохнули как морально, так и физически. У нас на 8–9 января запланирован медосмотр, а с 10 января мы приступим к тренировочной работе в Киеве.

– Планируется ли усиление в межсезонье?

– Конечно, нам хотелось бы усиление, в первом круге это было ощутимым. Здоровая конкуренция в команде помогает футболистам работать на 100%. Потому мы хотим усилиться зимой и сейчас над этим активно работаем.

– Какая задача перед клубом стоит на вторую часть чемпионата?

– У нас с начала сезона есть задача закрепиться в верхней десятке. Я думаю, это был бы очень удачный результат, как для новичка УПЛ. Для этого нам нужно хорошо поработать на сборах, которое мы запланировали и усилить на определенные позиции.

– В заключение, что бы хотели пожелать болельщикам на новогодние праздники?

– Мы живем в непростое время, поэтому прежде всего хочу пожелать нашим болельщикам и вообще всем украинцам скорейшей победы, мира, здоровья и согласия. Очень хочется, чтобы Украина процветала и достигала больших побед во всех сферах.