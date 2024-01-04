ИВАЩЕНКО: «Задача Оболони – закрепиться в топ-десятке УПЛ»
Главный тренер киевской «Оболони» подвел итоги первой части сезона
Главный тренер киевской «Оболони» Валерий Иващенко подвел итоги первой части сезона.
– На зимний перерыв «Оболонь» ушла на 13-й строчке турнирной таблицы. По вашему мнению, это справедливый результат первой части сезона?
– Тот результат, который у нас есть, многие специалисты не ожидали. В начале чемпионата все говорили, что Оболонь по итогам первого круга будет где-то на последнем месте. Мы опровергли это и доказали своей игрой, что команда может конкурировать с другими и добиваться хороших результатов. Далеко не все получалось в матчах, могли как проигрывать, так и выигрывать, но это футбол. Я уже говорил, что это определенная нехватка опыта как тренерского штаба, так и игроков. Поэтому всем нам есть над чем работать. Всегда хочется подниматься вверх, думаю, что это наша не окончательная позиция. Будем все возможное делать, нужно качественно подготовиться для того, чтобы закрепиться выше в турнирной таблице.
– Поделитесь, пожалуйста, планами на зимнее межсезонье, на чем будет концентрировать внимание тренерский штаб команды?
– Наши футболисты сейчас в отпуске, хочется, чтобы они хорошо отдохнули как морально, так и физически. У нас на 8–9 января запланирован медосмотр, а с 10 января мы приступим к тренировочной работе в Киеве.
– Планируется ли усиление в межсезонье?
– Конечно, нам хотелось бы усиление, в первом круге это было ощутимым. Здоровая конкуренция в команде помогает футболистам работать на 100%. Потому мы хотим усилиться зимой и сейчас над этим активно работаем.
– Какая задача перед клубом стоит на вторую часть чемпионата?
– У нас с начала сезона есть задача закрепиться в верхней десятке. Я думаю, это был бы очень удачный результат, как для новичка УПЛ. Для этого нам нужно хорошо поработать на сборах, которое мы запланировали и усилить на определенные позиции.
– В заключение, что бы хотели пожелать болельщикам на новогодние праздники?
– Мы живем в непростое время, поэтому прежде всего хочу пожелать нашим болельщикам и вообще всем украинцам скорейшей победы, мира, здоровья и согласия. Очень хочется, чтобы Украина процветала и достигала больших побед во всех сферах.
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