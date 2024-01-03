Валерий ИВАЩЕНКО: «Осенью Оболонь немало страдала от судейских ошибок»

В осенней части сезона киевская «Оболонь» больше запомнилась уверенным выступлением в розыгрыше Кубка Украины, где заставила досрочно сойти с дистанции гранда украинского футбола – «Динамо». А вот в чемпионате УПЛ «пивовары» перед зимним перерывом несколько притормозили и оказались в зоне стыковых матчей за сохранение «прописки» в элитном дивизионе.

В разговоре с корреспондентом Sport.ua главный тренер «Оболони» Валерий Иващенко рассказал, что помешало его подопечным выступить лучше:

- Думаю, что где-то 2-3 очка мы потеряли в календарных матчах, где не должны были этого делать. Но, убежден, что и большинство моих коллег из других команд также могли бы сказать, что их подопечные заслуживали лучшей участи. Хотя не считайте меня оригиналом, однако именно «Оболонь» была одной из тех команд, которые страдали от судейских ошибок.

- Были ли поединки, которые «пивовары» провалили?

- Да, с ЛНЗ. К счастью, в большинстве других мы ни в чем не уступали визави. Другое дело, что уровень исполнительского мастерства подопечных не всегда позволял нам склонять чаши весов даже в тех противостояниях, где, казалось, победа уже никуда не денется. Как это было в поединке с «Вересом». Больше всего же порадовала волевая победа над «Днепром-1».

- В текущем сезоне «Оболонь» вернулась в элиту после довольно длительного перерыва. Какое место в турнирной таблице после осенней части сезона считали бы хорошим заделом?

- Я всегда стараюсь быть реалистом и если бы замкнули первую десятку, то был бы доволен.

- Вы в свое время выступали в полузащите «Оболони» и отличались креативностью. Насколько футбол в исполнении нынешней «Оболони» отличается от того, который Вам импонирует?

- Мне запомнились слова прославленного итальянского тренера Карло Анчелотти, что не тактические схемы добиваются побед, а игроки, взяв их на вооружение, достигают нужных результатов. Прежде всего от уровня подготовки футболистов ты отталкиваешься анализируя свои шансы. Когда в прошлом сезоне «Оболонь» выступала в Первой лиге, то старалась действовать первым номером. Совсем другая картина в УПЛ, где конкуренты более сильные и поэтому мы, дебютанты, чаще действуем от обороны, используя схему 5-3-2. Если откровенно, тот футбол, который мне импонирует, «Оболонь» еще не демонстрирует. Надеюсь, пока что.

- Тогда уточните, есть ли в УПЛ команды, стиль игры которых вам нравится?

- «Шахтер» и «Черноморец», но только фрагментами.

- Статистические данные свидетельствуют, что «Оболонь» не из тех команд, которая уже с первых минут занимается установлением возле своих владений, образно говоря, автобусов.

- В «Оболони» практически нет игроков с опытом выступлений в УПЛ, поэтому важно было, чтобы подопечные оказались готовы психологически к давлению громких имен из команд соперниц. Приходилось много времени посвящать индивидуальным беседам, убеждать подопечных, что оппоненты – это такие же футболисты, только более опытные и немного более ловкие. И поэтому, чтобы выбить у визави инициативу, пытались со старта активно действовать в отборе на чужой половине поля, усложняя им начальную стадию владения мячом. В такие моменты схема 5-3-2 трансформировалась в 4-4-2 или даже в 4-3-3. Когда же сопернику удавалось выйти из-под прессинга, то выигрывали время, чтобы встречать оппонентов у своих владений крепкими оборонительными редутами, хотя при первой возможности были готовы к контрвыпадам.

- Но такой стиль очень энергозатратный, богатый на единоборства, что приводит к дисциплинарным нарушениям.

- Вы правы, но благодаря клубному руководству нам созданы хорошие условия для подготовки, есть своя загородная база и за физические кондиции можно не волноваться. А вот технические огрехи, к сожалению, часто приводят к необязательным нарушениям правил подопечными, которых наказывают предупреждениями и даже удалениями. Имеем то, что имеем. Остается запастись терпением и надеяться, что накопленный опыт пригодится и «Оболонь» прибавит во второй части сезона.

- А «пивовары» могут похвастаться длинной скамейкой запасных?

- Важно, что в «Оболони» хороший микроклимат и это изрядно сплачивало ребят. Думаю, что в моем распоряжении было 20 практически равных по классу исполнителей. Поскольку некоторые из них были еще и универсалами, то удавалось в случае травм, дисквалификаций довольно безболезненно переносить кадровые потери.

- По ходу сезона Вы чувствовали, что подопечные прогрессируют?

- В командном аспекте это было бы заметнее, если бы не проблемы со стабильностью. Однако с этим ничего не поделаешь, потому что это серьезный недостаток молодых игроков, а их в «Оболони» хватает. Приходится констатировать, что в их подготовке есть немало пробелов. Тем специалистам, которые работают со сменой, надо более продуктивно выполнять свои обязанности.

А среди тех, кто прибавил, выделю Игоря Краснопира. Мы его пригласили из любительской команды, где он действовал на позиции флангового полузащитника. Но, учитывая его мобильность, нацеленность на ворота, нестандартность в принятии решений, решили выдвинуть парня на острие атаки. И Краснопир пока оправдывает надежды, кстати, забивает и в составе молодежной сборной Украины. Как мне известно, у него уже есть приглашения из более именитых команд.

- «Оболонь» находится в опасной зоне и ее ожидает тяжелая борьба за выживание. Какие позиции нуждаются в усилении?

- Я спокоен только за вратарскую позицию, где острая конкуренция между Александром Рыбкой, Артемом Кичаком и Назарием Федоривским способствует их высокому игровому тонусу. Прилагаем усилия, чтобы уже в ближайшее время укрепить другие звенья качественными исполнителями. Мы не имеем права на ошибку и заточены сохранить «прописку» в элите.