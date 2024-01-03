Следом за обалденным. Металлист покинул теперь и суперигрок Ярославского

25-летний вингер «Металлиста» Паулиньо Бойя, которого собственник харьковского клуба Александр Ярославский называл не иначе как суперигроком, продолжит карьеру в команде бразильской Серии В «Мирасол».

Официальный сайт этого клуба сообщает, что Бойя проведет в «Мирасоле» следующий сезон, однако никаких других подробностей сделки не раскрывает.

Паулиньо Бойя был приобретен «Металлистом» в январе 2022 года за 1,6 миллиона евро, но так и не провел за харьковчан ни одного официального матча, покинув Украину сразу после начала полномасштабной фазы войны с россией.

С тех пор Бойя на правах аренды играл за «Америку Минейро» и японскую «Киото Сангу».

Ранее сообщалось, что «Металлист» покинул еще один знаковый трансфер последнего периода – Матеус Пейшото на полноценной основе перешел в японский «Джубило Ивата». Переход этого бразильца Ярославский характеризовал не иначе как «обалденный».