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  4. Следом за обалденным. Металлист покинул теперь и суперигрок Ярославского
Украина. Первая лига
03 января 2024, 21:27 |
3437
1

Следом за обалденным. Металлист покинул теперь и суперигрок Ярославского

Паулиньо Бойя продолжит карьеру в бразильской Серии В

03 января 2024, 21:27 |
3437
1
Следом за обалденным. Металлист покинул теперь и суперигрок Ярославского
mirassolfc.com.br. Паулиньо Бойя

25-летний вингер «Металлиста» Паулиньо Бойя, которого собственник харьковского клуба Александр Ярославский называл не иначе как суперигроком, продолжит карьеру в команде бразильской Серии В «Мирасол».

Официальный сайт этого клуба сообщает, что Бойя проведет в «Мирасоле» следующий сезон, однако никаких других подробностей сделки не раскрывает.

Паулиньо Бойя был приобретен «Металлистом» в январе 2022 года за 1,6 миллиона евро, но так и не провел за харьковчан ни одного официального матча, покинув Украину сразу после начала полномасштабной фазы войны с россией.

С тех пор Бойя на правах аренды играл за «Америку Минейро» и японскую «Киото Сангу».

Ранее сообщалось, что «Металлист» покинул еще один знаковый трансфер последнего периода – Матеус Пейшото на полноценной основе перешел в японский «Джубило Ивата». Переход этого бразильца Ярославский характеризовал не иначе как «обалденный».

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Паулиньо Бойя Металлист Харьков трансферы Александр Ярославский
Источник Sport.ua
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