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  4. Обалденный трансфер Ярославского. Пейшото окончательно покинул Металлист
Украина. Первая лига
01 января 2024, 11:07 |
4424
4

Обалденный трансфер Ярославского. Пейшото окончательно покинул Металлист

Бразильский форвард будет выступать в японской Джей-лиге

01 января 2024, 11:07 |
4424
4
Обалденный трансфер Ярославского. Пейшото окончательно покинул Металлист
instagram.com/matheuspeixoto9

28-летний бразильский форвард «Металлиста» Матеус Пейшото подписал полноценный контракт с новичком японской Джей-лиги клубом «Джубило Ивата».

Информация о сроках контракта футболиста не раскрывается. Трансфер состоялся на правах свободного агента.

В последние полгода Пейшото на правах аренды играл за бразильский «Атлетико Гойяниенсе», отличившись 4 забитыми мячами в 16 поединках.

В «Металлист» Пейшото перешел летом 2021 года за 150 тысяч евро из «Ред Булл Брагантино». Покинул харьковский клуб после начала полномасштабной фазы российско-украинской войны, после чего выступал на родине за различные команды на правах аренды.

Ранее собственник «Металлиста» Александр Ярославский в свойственной ему манере характеризовал трансфер Пейшото в харьковский клуб словом «обалденный», которое на какое-то время стало едва ли не мемом в украинском футбольном сообществе.

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Матеус Пейшото трансферы Металлист Харьков Джубило Ивата чемпионат Японии по футболу Атлетико Гойяниенсе Александр Ярославский
Источник ФК Джубило Ивата
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Remark
Ще один щирий патріот України і палкий прихильник Харкова, якому він обіцяв допомогти в перші дні війни продажем яхти)
П. С. Як там поживає його справа в смертельному ДТП? Скільки разів весна приходила, а команда ЗЕ так нікого не посадила, а тільки зробила нас, вкотре.
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+5
Показать Скрыть 1 ответ
didora
Що не ясно. Корчив із себе другого Ахмета. Я буду спонсувати Метал, то да сьо. А як жареним запахло, то метнувся закордон. Потікали справжні українці, як руді миші!!!
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+4
Gargantua
не понятна ирония.
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+3
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