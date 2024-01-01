Обалденный трансфер Ярославского. Пейшото окончательно покинул Металлист

28-летний бразильский форвард «Металлиста» Матеус Пейшото подписал полноценный контракт с новичком японской Джей-лиги клубом «Джубило Ивата».

Информация о сроках контракта футболиста не раскрывается. Трансфер состоялся на правах свободного агента.

В последние полгода Пейшото на правах аренды играл за бразильский «Атлетико Гойяниенсе», отличившись 4 забитыми мячами в 16 поединках.

В «Металлист» Пейшото перешел летом 2021 года за 150 тысяч евро из «Ред Булл Брагантино». Покинул харьковский клуб после начала полномасштабной фазы российско-украинской войны, после чего выступал на родине за различные команды на правах аренды.

Ранее собственник «Металлиста» Александр Ярославский в свойственной ему манере характеризовал трансфер Пейшото в харьковский клуб словом «обалденный», которое на какое-то время стало едва ли не мемом в украинском футбольном сообществе.