ATP03 января 2024, 14:15 | Обновлено 03 января 2024, 14:18
562
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Известны все команды, которые вышли в 1/4 финала United Cup
Польша уже успела выйти в полуфинал
03 января 2024, 14:15 | Обновлено 03 января 2024, 14:18
562
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В Австралии продолжается командный турнир United Cup.
В среду стали известны все команды, которые пробились в плей-офф. Сегодня это сделали Греция и Франция, выигравшие свои группы в Сиднее. Германия пробилась дальше, как одна из двух лучших вторых команд.
Турнирная сетка United Cup
Любопытно, что Польша и Австралия, которые играли в Перте, уже в полуфинале после победы над командами Китая и Сербии соответственно. Полуфинальные матчи состоятся в Сиднее 6 января.
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