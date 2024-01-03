Известны все команды, которые вышли в 1/4 финала United Cup

В Австралии продолжается командный турнир United Cup.

В среду стали известны все команды, которые пробились в плей-офф. Сегодня это сделали Греция и Франция, выигравшие свои группы в Сиднее. Германия пробилась дальше, как одна из двух лучших вторых команд.

Турнирная сетка United Cup

Любопытно, что Польша и Австралия, которые играли в Перте, уже в полуфинале после победы над командами Китая и Сербии соответственно. Полуфинальные матчи состоятся в Сиднее 6 января.

United Cup 2024. Расписание и результаты матчей