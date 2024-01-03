Marca: «Яремчук забил при наилучшем раскладе»
В Испании дана оценка первому голу украинца в Ла Лиге
Во вторник, 2 января, в матче 19-го тура чемпионата Испании «Валенсия» дома обыграла «Вильярреал» со счетом 3:1.
На 4-й минуте встречи голом в составе «летучих мышей» отметился украинский нападающий Роман Яремчук. Этот результативный удар стал для него первым за «Валенсию» в чемпионате Испании.
«Украинец забил свой первый гол за «Валенсию» при наилучшем раскладе, чтобы открыть счет в дерби на «Месталье», – оценила гол Яремчука Marca – одно из ведущих испанских спортивных изданий.
К слову, Роман Яремчук получил от Marca за игру оценку в две звезды. Так издание оценила действия почти всего состава «Валенсии». Исключение составили лишь Пепелу (три звезды), ставший лучшим игроком матча с «Вильярреалом», а также Хави Гуэрра и Диего Лопес (по одной звезде), которые вступили в игру, выйдя на замену на 70-й минуте.
Ранее, напомним, сообщалось, что Роман Яремчук стал 7-м украинцем, которому удалось забить в чемпионате Испании.
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