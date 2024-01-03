Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Яремчук – 7-й украинец, который забил в Ла Лиге. У кого больше всех голов?
Испания
03 января 2024, 02:46 | Обновлено 03 января 2024, 03:05
391
0

Яремчук – 7-й украинец, который забил в Ла Лиге. У кого больше всех голов?

Роман отличился за «Валенсию» в матче 19-го тура чемпионата Испании против «Вильрреала»

03 января 2024, 02:46 | Обновлено 03 января 2024, 03:05
391
0
Яремчук – 7-й украинец, который забил в Ла Лиге. У кого больше всех голов?
Instagram. Роман Яремчук

2 января состоялся матч 19-го тура Ла Лиги между командами «Валенсия» и «Вильярреал». Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу «летучих мышей».

Украинский форвард хозяев Роман Яремчук вышел на поле в стартовом составе и отыграл 70 минут. Украинец открыл счет в поединке. Для него этот мяч стал первым в чемпионате Испании и вторым в футболке «Валенсии».

Роман стал седьмым украинцем, которому удалось отличиться в высшем дивизионе Испании. Лидером по количество забитых голов в Ла Лиге является украинский форвард «Жироны» Артем Довбик, у которого 11 мячей.

Рейтинг лучших бомбардиров-украинцев Ла Лиги:

  • 1. Артем Довбык («Жирона») – 11 голов;
  • 2. Виктор Цыганков («Жирона») – 6;
  • 3. Артем Кравец («Гранада») – 5;
  • 4. Евгений Коноплянка («Севилья») – 4;
  • 5-7. Роман Яремчук («Валенсия») – 1;
  • 5-7. Александр Яковенко («Малага») – 1;
  • 5-7. Сергей Погодин («Мерида») – 1.

Видеообзор матча Валенсия – Вильярреал (3:1) с голом Яремчука (4 мин.)

По теме:
С каким коэффициентом можно поставить на гол Довбика в ворота Атлетико?
Где смотреть онлайн матч чемпионата Испании Жирона – Атлетико Мадрид
Роман ЯРЕМЧУК: «Футбол – это чертов наркотик»
Роман Яремчук Ла Лига чемпионат Испании по футболу Валенсия Вильярреал Валенсия - Вильярреал Артем Довбик Виктор Цыганков Артем Кравец Евгений Коноплянка Александр Яковенко Сергей Погодин
Источник Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

У кого 8.4? Стала известна оценка Яремчука за матч Валенсия – Вильярреал
Футбол | 03 января 2024, 01:15 0
У кого 8.4? Стала известна оценка Яремчука за матч Валенсия – Вильярреал
У кого 8.4? Стала известна оценка Яремчука за матч Валенсия – Вильярреал

Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу летучих мышей, Роман открыл счет в поединке

11 известных экс-футболистов клубов УПЛ, являющихся свободными агентами
Футбол | 02 января 2024, 14:11 11
11 известных экс-футболистов клубов УПЛ, являющихся свободными агентами
11 известных экс-футболистов клубов УПЛ, являющихся свободными агентами

Некоторым из них, вероятно, удастся трудоустроиться уже в январское трансферное окно

Барселона готовится сменить наставника. Известен кандидат
Баскетбол | 02.01.2024, 10:01
Барселона готовится сменить наставника. Известен кандидат
Барселона готовится сменить наставника. Известен кандидат
Мирча ЛУЧЕСКУ: «В Динамо я построил состав на будущее»
Футбол | 02.01.2024, 20:57
Мирча ЛУЧЕСКУ: «В Динамо я построил состав на будущее»
Мирча ЛУЧЕСКУ: «В Динамо я построил состав на будущее»
ФОТО. Зинченко и три красавицы. Как украинец отпраздновал Новый год
Футбол | 02.01.2024, 09:47
ФОТО. Зинченко и три красавицы. Как украинец отпраздновал Новый год
ФОТО. Зинченко и три красавицы. Как украинец отпраздновал Новый год
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Анчелотти спросил у игроков Реала мнение о вратарях. Ответ удивил
Анчелотти спросил у игроков Реала мнение о вратарях. Ответ удивил
01.01.2024, 18:27 16
Футбол
Двукратная чемпионка Уимблдона в новогоднюю ночь сообщила, что станет мамой
Двукратная чемпионка Уимблдона в новогоднюю ночь сообщила, что станет мамой
01.01.2024, 01:27 3
Теннис
Выбираем вместе. Кто лучший спортсмен Украины 2023 года?
Выбираем вместе. Кто лучший спортсмен Украины 2023 года?
01.01.2024, 11:25 79
Футбол
Ливерпуль установил новый рекорд АПЛ по показателю xG за один матч
Ливерпуль установил новый рекорд АПЛ по показателю xG за один матч
02.01.2024, 00:23 7
Футбол
Роналду установил исторический рекорд для полевых футболистов
Роналду установил исторический рекорд для полевых футболистов
02.01.2024, 16:46 5
Футбол
ФОТО. Важный символ для Украины. Свитолина показала новую татуировку
ФОТО. Важный символ для Украины. Свитолина показала новую татуировку
01.01.2024, 14:41 1
Теннис
Украинская футболистка погибла с матерью во время обстрела Киева
Украинская футболистка погибла с матерью во время обстрела Киева
01.01.2024, 20:59 10
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. Известны все четвертьфинальные пары
Молодежный ЧМ по хоккею. Известны все четвертьфинальные пары
01.01.2024, 00:10 5
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем