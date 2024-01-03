Яремчук – 7-й украинец, который забил в Ла Лиге. У кого больше всех голов?

2 января состоялся матч 19-го тура Ла Лиги между командами «Валенсия» и «Вильярреал». Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу «летучих мышей».

Украинский форвард хозяев Роман Яремчук вышел на поле в стартовом составе и отыграл 70 минут. Украинец открыл счет в поединке. Для него этот мяч стал первым в чемпионате Испании и вторым в футболке «Валенсии».

Роман стал седьмым украинцем, которому удалось отличиться в высшем дивизионе Испании. Лидером по количество забитых голов в Ла Лиге является украинский форвард «Жироны» Артем Довбик, у которого 11 мячей.

Рейтинг лучших бомбардиров-украинцев Ла Лиги:

1. Артем Довбык («Жирона») – 11 голов;

2. Виктор Цыганков («Жирона») – 6;

3. Артем Кравец («Гранада») – 5;

4. Евгений Коноплянка («Севилья») – 4;

5-7. Роман Яремчук («Валенсия») – 1;

5-7. Александр Яковенко («Малага») – 1;

5-7. Сергей Погодин («Мерида») – 1.

Видеообзор матча Валенсия – Вильярреал (3:1) с голом Яремчука (4 мин.)