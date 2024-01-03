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  4. «Украинская танкетка». Фаны Валенсии оценили первый гол Яремчука в Ла Лиге
Испания
03 января 2024, 07:00 |
793
0

«Украинская танкетка». Фаны Валенсии оценили первый гол Яремчука в Ла Лиге

Роман помог «летучим мышам» обыграть «Вильярреал», игра завершилась со счетом 3:1

03 января 2024, 07:00 |
793
0
«Украинская танкетка». Фаны Валенсии оценили первый гол Яремчука в Ла Лиге
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

2 января состоялся матч 19-го тура Ла Лиги между командами «Валенсия» и «Вильярреал». Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу «летучих мышей».

Украинский форвард хозяев Роман Яремчук вышел на поле в стартовом составе и отыграл 70 минут. Украинец открыл счет в поединке. Для него этот мяч стал первым в чемпионате Испании и вторым в футболке «Валенсии».

После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил Яремчуку оценку в 8.2 баллов. Такой показатель Романа является вторым лучшим среди всех игроков, которые приняли участие в матче. Выше оценка только у Попелу (8.4), который оформил дубль (оба гола – с пенальти).

Фанаты «Валенсии» также остались в восторге от перфоманса Романа:

ea_molinero13: «Посмотрите последний пост Яремчука в Instagram. Это называется команда. Украинская танкетка».

Mar2vlc: «Видно, что Роман волнуется. Очень нравится дуэт Дуро / Яремчук. Тандем выглядит очень круто».

fdematch: «Яремчука во времена COVID я хорошо помню, это было что-то. Плодовитый, умный в своих движениях, самоотверженный, должен был быть нападающим команды, мобильный для своего роста... Должно быть, тяжело было пережить неудачу в «Бенфике».

AdrianVCF_: «Футбол – это наркотик, говорит он, ха-ха-ха, он лучший, надеюсь, он и дальше будет так же хорошо играть, мне он очень нравится, Дон Роман Яремчук».

Abraham: «Яремчук – культовый нападающий, и я надеюсь, что он продолжит прогрессировать».

AlexCg88144469: «Где бесполезные антиваленсийские сторонники, которые кукарекают, что у нас нет кадров и Яремчук очень плохой?»

Joropei19: «Яремчуку нужно больше голов, подобных тому, который он забил сегодня. Месталья это оценит».

alenvcf: «Он находится в хорошей гармонии с командой и с этого момента начнет забивать важные голы в лиге».

Видеообзор матча Валенсия – Вильярреал (3:1) с голом Яремчука (4 мин.)

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Источник Sport.ua
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