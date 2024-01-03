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Испания
03 января 2024, 03:59 |
63
0

С каким коэффициентом можно поставить на гол Довбика в ворота Атлетико?

3 января «Жирона» сыграет против столичной команды в 19-м туре Ла Лиги

03 января 2024, 03:59 |
63
0
С каким коэффициентом можно поставить на гол Довбика в ворота Атлетико?
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

В среду, 3 января, состоится матч 19-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся «Жирона» и мадридский «Атлетико».

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Игра пройдет на стадионе «Эстади Монтиливи», который находится в Жироне. Начало поединка запланировано в 22:30 по киевскому времени.

Жирона – Атлетико. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Украинский форвард хозяев Артем Довбик, на счету которого уже 11 голов и 4 ассиста в текущем розыгрыше чемпионата Испании, с большой вероятностью выйдет в стартовом составе команды.

Букмекеры оценивают минимум один гол Довбика в 2.20. Артем является наиболее вероятным автором гола в этом поединке.

Еще один представитель Украины в составе «красно-белых» Виктор Цыганков может не сыграть в поединке против «Атлетико», о чем на предматчевой пресс-конференции заявил наставник команды Мичел. По словам специалиста, решение об участии Виктора будет принимать перед началом встречи.

Тем не менее, если Цыганков все-таки сыграет в матче против «Атлетико», то на его гол можно поставить с коэффициентом 5.00.

«Жирона» является фаворитом этого поединка. Котировки на победу жиронцев составляют 2.65, а на успех подопечных Диего Симеоне – 2.83. Ничья расценивается в 3.65.

Наиболее вероятные авторы забитых голов в матче Жирона – Атлетико по мнению букмекеров

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Источник Sport.ua
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