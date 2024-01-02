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Англия
02 января 2024, 12:08 | Обновлено 02 января 2024, 12:37
381
0

Манчестер Юнайтед хочет сократить зарплату Варана

Защитник может покинуть клуб летом 2024 года

02 января 2024, 12:08 | Обновлено 02 января 2024, 12:37
381
0
Манчестер Юнайтед хочет сократить зарплату Варана
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэль Варан

«Манчестер Юнайтед» хочет пересмотреть условия контракта с центральным защитником Рафаэлем Вараном. По информации инсайдера Фабрицио Романо, 30-летний француз либо согласится на сокращение зарплаты, либо покинет клуб как свободный агент летом 2024 года. Контракт Варана рассчитан до лета 2025 года.

Варан выступает за «Манчестер Юнайтед» с лета 2021 года. В нынешнем сезоне на его счету 1 гол в 16 матчах за «Красных дьяволов» во всех турнирах.

Ранее сообщалось о том, что Варан может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

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Манчестер Юнайтед Рафаэль Варан Фабрицио Романо зарплаты
Источник Фабрицио Романо
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