Манчестер Юнайтед хочет сократить зарплату Варана

«Манчестер Юнайтед» хочет пересмотреть условия контракта с центральным защитником Рафаэлем Вараном. По информации инсайдера Фабрицио Романо, 30-летний француз либо согласится на сокращение зарплаты, либо покинет клуб как свободный агент летом 2024 года. Контракт Варана рассчитан до лета 2025 года.

Варан выступает за «Манчестер Юнайтед» с лета 2021 года. В нынешнем сезоне на его счету 1 гол в 16 матчах за «Красных дьяволов» во всех турнирах.

Ранее сообщалось о том, что Варан может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.