Варан решил покинуть МЮ. Известно возможное направление

Центральный защитник Рафаэль Варан решил покинуть английский «Манчестер Юнайтед», сообщает французское издание L'Equipe.

По информации источника, такое решение было принято 30-летним футболистом в связи с недостаточным количеством игровой практики. Вероятней всего, его следующий клубом станет представитель чемпионата Саудовской Аравии.

В этом сезоне Рафаэль Варан провел лишь 14 матчей за «Манчестер Юнайтед», отметившись 1 забитым мячом. Ранее сообщалось, что из-за череды травм центральных защитников француза может подписать мадридский «Реал».