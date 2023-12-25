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  4. Варан решил покинуть МЮ. Известно возможное направление
Англия
25 декабря 2023, 20:15 |
704
0

Варан решил покинуть МЮ. Известно возможное направление

Рафаэль Варан может отправиться в Саудовскую Аравию

25 декабря 2023, 20:15 |
704
0
Варан решил покинуть МЮ. Известно возможное направление
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэль Варан

Центральный защитник Рафаэль Варан решил покинуть английский «Манчестер Юнайтед», сообщает французское издание L'Equipe.

По информации источника, такое решение было принято 30-летним футболистом в связи с недостаточным количеством игровой практики. Вероятней всего, его следующий клубом станет представитель чемпионата Саудовской Аравии.

В этом сезоне Рафаэль Варан провел лишь 14 матчей за «Манчестер Юнайтед», отметившись 1 забитым мячом. Ранее сообщалось, что из-за череды травм центральных защитников француза может подписать мадридский «Реал».

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Рафаэль Варан Манчестер Юнайтед трансферы трансферы АПЛ чемпионат Саудовской Аравии по футболу
Источник L'Equipe
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