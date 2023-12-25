Варан решил покинуть МЮ. Известно возможное направление
Рафаэль Варан может отправиться в Саудовскую Аравию
Центральный защитник Рафаэль Варан решил покинуть английский «Манчестер Юнайтед», сообщает французское издание L'Equipe.
По информации источника, такое решение было принято 30-летним футболистом в связи с недостаточным количеством игровой практики. Вероятней всего, его следующий клубом станет представитель чемпионата Саудовской Аравии.
В этом сезоне Рафаэль Варан провел лишь 14 матчей за «Манчестер Юнайтед», отметившись 1 забитым мячом. Ранее сообщалось, что из-за череды травм центральных защитников француза может подписать мадридский «Реал».
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