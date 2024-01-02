ФОТО. У Свитолиной все еще проблемы с голеностопом? Мнение спортврача

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 25) выиграла у Каролин Возняцки (Дания, WTA 256) в 1/16 финала хардового турнира WTA 250 в Окленде (Новая Зеландия).

Для Элины эта победа стала первой за 4 месяца. В конце августа 2023 года украинка выиграла у Анастасии Павлюченковой в 1/32 финала US Open, а затем уступила Джессике Пегуле. После американского мейджора Свитолина взяла паузу в выступлениях из-за травмы голеностопа.

После завершения встречи бывший работник медицинского отдела ФК «Рух» Дмитрий Бабелюк обратил внимание на то, что украинка играла c бандажем на правой ноге:

«У Свитолиной все еще проблемы с голеностопом?

Элина Свитолина ворвалась в сезон этой ночью, победив Каролин Возняцки.

С медицинской точки зрения меня заинтересовал момент с бандажем украинской теннисистки, который продолжает оставаться на ноге, как в конце прошлого сезона.

Важно сказать, что спортсмены часто грешат слишком длительным ношением бандажей или тейпов «для страховки», когда на самом деле необходимости в этом уже нет.

После окончания прошлого сезона прошло несколько месяцев, которые Элина проводила в работе над травмированным «галиком».

Фишка фиксирующих бандажей состоит в том, что, на самом деле, они эффективны в первые несколько недель после травмы и уже очень быстро начинают работать в минус, забирая нагрузки на связь, которые должны эффективно работать.

Используя бандаж слишком долго можно продлить во времени восстановления, так как он не дает связям набрать соответствующую форму и состояние.

В то же время, считаю, что в ситуации Элины здесь скорее суеверие и психологическая подстраховка, чем выступления на фоне травмы», – написал Бабелюк.

ФОТО. У Свитолиной все еще проблемы с голеностопом?