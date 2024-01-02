Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. ФОТО. У Свитолиной все еще проблемы с голеностопом? Мнение спортврача
WTA
02 января 2024, 11:16 |
713
0

ФОТО. У Свитолиной все еще проблемы с голеностопом? Мнение спортврача

Элина на старте турнира в Окленде выиграла у Каролин Возняцки в двух сетах

02 января 2024, 11:16 |
713
0
ФОТО. У Свитолиной все еще проблемы с голеностопом? Мнение спортврача
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 25) выиграла у Каролин Возняцки (Дания, WTA 256) в 1/16 финала хардового турнира WTA 250 в Окленде (Новая Зеландия).

Для Элины эта победа стала первой за 4 месяца. В конце августа 2023 года украинка выиграла у Анастасии Павлюченковой в 1/32 финала US Open, а затем уступила Джессике Пегуле. После американского мейджора Свитолина взяла паузу в выступлениях из-за травмы голеностопа.

После завершения встречи бывший работник медицинского отдела ФК «Рух» Дмитрий Бабелюк обратил внимание на то, что украинка играла c бандажем на правой ноге:

«У Свитолиной все еще проблемы с голеностопом?

Элина Свитолина ворвалась в сезон этой ночью, победив Каролин Возняцки.

С медицинской точки зрения меня заинтересовал момент с бандажем украинской теннисистки, который продолжает оставаться на ноге, как в конце прошлого сезона.

Важно сказать, что спортсмены часто грешат слишком длительным ношением бандажей или тейпов «для страховки», когда на самом деле необходимости в этом уже нет.

После окончания прошлого сезона прошло несколько месяцев, которые Элина проводила в работе над травмированным «галиком».

Фишка фиксирующих бандажей состоит в том, что, на самом деле, они эффективны в первые несколько недель после травмы и уже очень быстро начинают работать в минус, забирая нагрузки на связь, которые должны эффективно работать.

Используя бандаж слишком долго можно продлить во времени восстановления, так как он не дает связям набрать соответствующую форму и состояние.

В то же время, считаю, что в ситуации Элины здесь скорее суеверие и психологическая подстраховка, чем выступления на фоне травмы», – написал Бабелюк.

ФОТО. У Свитолиной все еще проблемы с голеностопом?

По теме:
Чемпионка US Open 2021. Определена следующая соперница Свитолиной в Окленде
ФОТО. Зинченко и три красавицы. Как украинец отпраздновал Новый год
ВИДЕО. Первая победа за 4 месяца. Как Свитолина закрыла чемпионку АО 2018
фото Элина Свитолина Дмитрий Бабелюк WTA Окленд Каролин Возняцки
Источник Telegram
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Конкурент Зинченко не покинет Арсенал в январе. Ему повысят зарплату
Футбол | 02 января 2024, 06:45 2
Конкурент Зинченко не покинет Арсенал в январе. Ему повысят зарплату
Конкурент Зинченко не покинет Арсенал в январе. Ему повысят зарплату

Фабрицио Романо сообщает, что Такехиро Томиясу входит в планы «канониров»

United Cup 2024. Расписание и результаты матчей (обновляется)
Теннис | 02 января 2024, 02:55 0
United Cup 2024. Расписание и результаты матчей (обновляется)
United Cup 2024. Расписание и результаты матчей (обновляется)

С 29 декабря по 7 января состоится командный теннисный турнир

Стало известно, сколько Челси готов предложить Жироне за Довбика
Футбол | 01.01.2024, 13:43
Стало известно, сколько Челси готов предложить Жироне за Довбика
Стало известно, сколько Челси готов предложить Жироне за Довбика
Ливерпуль установил новый рекорд АПЛ по показателю xG за один матч
Футбол | 02.01.2024, 00:23
Ливерпуль установил новый рекорд АПЛ по показателю xG за один матч
Ливерпуль установил новый рекорд АПЛ по показателю xG за один матч
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 02.01.2024, 09:49
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Молодежный ЧМ по хоккею. Канада отправила Германию в матч за выживание
Молодежный ЧМ по хоккею. Канада отправила Германию в матч за выживание
31.12.2023, 23:03
Хоккей
Обалденный трансфер Ярославского. Пейшото окончательно покинул Металлист
Обалденный трансфер Ярославского. Пейшото окончательно покинул Металлист
01.01.2024, 11:07 10
Футбол
Молодежный ЧМ. Швеция и Финляндия выдали яркий матч с камбеками и буллитами
Молодежный ЧМ. Швеция и Финляндия выдали яркий матч с камбеками и буллитами
31.12.2023, 18:30
Хоккей
Молодежный ЧМ по хоккею. Известны все четвертьфинальные пары
Молодежный ЧМ по хоккею. Известны все четвертьфинальные пары
01.01.2024, 00:10 5
Хоккей
В Испании назвали стартового вратаря Реал на следующий матч Ла Лиги
В Испании назвали стартового вратаря Реал на следующий матч Ла Лиги
01.01.2024, 14:37 4
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. Чехия обыграла Швейцарию, финиш группы B
Молодежный ЧМ по хоккею. Чехия обыграла Швейцарию, финиш группы B
31.12.2023, 20:27
Хоккей
Луческу получил официальное предложение стать тренером европейского клуба
Луческу получил официальное предложение стать тренером европейского клуба
31.12.2023, 11:03 1
Футбол
Проблема не в Зинченко. Арсенал неожиданно проиграл Фулхэму
Проблема не в Зинченко. Арсенал неожиданно проиграл Фулхэму
31.12.2023, 17:56 94
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем