ФОТО. У Свитолиной все еще проблемы с голеностопом? Мнение спортврача
Элина на старте турнира в Окленде выиграла у Каролин Возняцки в двух сетах
Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 25) выиграла у Каролин Возняцки (Дания, WTA 256) в 1/16 финала хардового турнира WTA 250 в Окленде (Новая Зеландия).
Для Элины эта победа стала первой за 4 месяца. В конце августа 2023 года украинка выиграла у Анастасии Павлюченковой в 1/32 финала US Open, а затем уступила Джессике Пегуле. После американского мейджора Свитолина взяла паузу в выступлениях из-за травмы голеностопа.
После завершения встречи бывший работник медицинского отдела ФК «Рух» Дмитрий Бабелюк обратил внимание на то, что украинка играла c бандажем на правой ноге:
«У Свитолиной все еще проблемы с голеностопом?
Элина Свитолина ворвалась в сезон этой ночью, победив Каролин Возняцки.
С медицинской точки зрения меня заинтересовал момент с бандажем украинской теннисистки, который продолжает оставаться на ноге, как в конце прошлого сезона.
Важно сказать, что спортсмены часто грешат слишком длительным ношением бандажей или тейпов «для страховки», когда на самом деле необходимости в этом уже нет.
После окончания прошлого сезона прошло несколько месяцев, которые Элина проводила в работе над травмированным «галиком».
Фишка фиксирующих бандажей состоит в том, что, на самом деле, они эффективны в первые несколько недель после травмы и уже очень быстро начинают работать в минус, забирая нагрузки на связь, которые должны эффективно работать.
Используя бандаж слишком долго можно продлить во времени восстановления, так как он не дает связям набрать соответствующую форму и состояние.
В то же время, считаю, что в ситуации Элины здесь скорее суеверие и психологическая подстраховка, чем выступления на фоне травмы», – написал Бабелюк.
ФОТО. У Свитолиной все еще проблемы с голеностопом?
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