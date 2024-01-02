Аллегри стал главным триумфатором-минималистом Серии А

Туринский «Ювентус» под руководством Массимилиано Аллегри в матче 18-го тура чемпионата Италии обыграл «Рому» со счетом 1:0.

Для Аллегри эта победа стала 76-м выигрышем с минимальным перевесом 1:0 в итальянской Серии А. Это рекордное в истории чемпионата Италии достижение.

До «Ювентуса» Массимилиано Аллегри, напомним, возглавлял «Кальяри» (2008-2010) и «Милан» (2010-2014).

Туринская команда, как известно, не проигрывает в Серии А сезона-2023/2024 на протяжении 13 матчей кряду.