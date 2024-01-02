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  4. Аллегри стал главным триумфатором-минималистом Серии А
Италия
02 января 2024, 07:47 | Обновлено 02 января 2024, 07:49
239
1

Аллегри стал главным триумфатором-минималистом Серии А

Наставнику «Ювентуса» покорилось интересное достижение

02 января 2024, 07:47 | Обновлено 02 января 2024, 07:49
239
1
Аллегри стал главным триумфатором-минималистом Серии А
Getty Images/Global Images Ukraine. Массимилиано Аллегри

Туринский «Ювентус» под руководством Массимилиано Аллегри в матче 18-го тура чемпионата Италии обыграл «Рому» со счетом 1:0.

Для Аллегри эта победа стала 76-м выигрышем с минимальным перевесом 1:0 в итальянской Серии А. Это рекордное в истории чемпионата Италии достижение.

До «Ювентуса» Массимилиано Аллегри, напомним, возглавлял «Кальяри» (2008-2010) и «Милан» (2010-2014).

Туринская команда, как известно, не проигрывает в Серии А сезона-2023/2024 на протяжении 13 матчей кряду.

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Массимилиано Аллегри Серия A чемпионат Италии по футболу Ювентус
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Octopus
Уникальное достижение - главный душнила Серии А ))
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