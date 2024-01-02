Юрген КЛОПП: «Это была сенсационная игра моей команды»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп дал оценку поединку команды с «Ньюкаслом» (4:2) в 20-м туре чемпионата Англии.

«Это была сенсационная игра моей команды. Мы начали очень активно. Суперигра. Мне понравились многие аспекты, за исключением пропущенных голов. Невероятный матч и атмосфера. Контратакующие действия были очень важны для футбольных школ. Они должны это видеть, принять и сохранить. Все было хорошо. Шоу должно продолжаться. Теперь у нас есть пять или шесть дней, так что три тренировочных дня. Это очень важно с точки зрения свежести», – заявил Клопп.