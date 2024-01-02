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Англия
02 января 2024, 07:12 | Обновлено 02 января 2024, 07:15
873
1

Юрген КЛОПП: «Это была сенсационная игра моей команды»

Немецкий тренер – о победе «Ливерпуля» над «Ньюкаслом»

02 января 2024, 07:12 | Обновлено 02 января 2024, 07:15
873
1
Юрген КЛОПП: «Это была сенсационная игра моей команды»
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп дал оценку поединку команды с «Ньюкаслом» (4:2) в 20-м туре чемпионата Англии.

«Это была сенсационная игра моей команды. Мы начали очень активно. Суперигра. Мне понравились многие аспекты, за исключением пропущенных голов. Невероятный матч и атмосфера. Контратакующие действия были очень важны для футбольных школ. Они должны это видеть, принять и сохранить. Все было хорошо. Шоу должно продолжаться. Теперь у нас есть пять или шесть дней, так что три тренировочных дня. Это очень важно с точки зрения свежести», – заявил Клопп.

«Ливерпуль» в таблице АПЛ занимает 1-е место, имея 45 очков. «Ньюкасл» идет на 9-й позиции с 29 пунктами.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» в игре с «Ньюкаслом» установил рекорд АПЛ по показателю xG.

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Юрген Клопп Ливерпуль Ньюкасл чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Источник BBC
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Octopus
Я бы сказал чемпионская. На данный момент Ливерпуль единственный кто заслуживает на титул, но все еще может измениться.
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