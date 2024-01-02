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  4. Свен УЛЬРАЙХ: «Воспринимаю как привилегию быть вторым вратарем в Баварии»
Германия
02 января 2024, 03:54 | Обновлено 02 января 2024, 04:17
45
0

Свен УЛЬРАЙХ: «Воспринимаю как привилегию быть вторым вратарем в Баварии»

Голкипер мюнхенского клуба рассказал о своей роли в команде

02 января 2024, 03:54 | Обновлено 02 января 2024, 04:17
45
0
Свен УЛЬРАЙХ: «Воспринимаю как привилегию быть вторым вратарем в Баварии»
fcbayern.com. Свен Ульрайх

Вратарь мюнхенской Баварии Свен Ульрайх рассказал, как он относится к своей роли второго вратаря «Баварии».

«Я знаю, какая моя роль здесь, в «Баварии». Я тоже был очень рад, когда Нойер вернулся. Мне всегда было ясно, что я помогу ему на тренировках хорошо вернуться. Мы работаем как команда.

Конкуренция является частью игры. На самом деле это фундаментально, чтобы добиться успеха в спорте. Но в команде тоже важно знать свое место. У нас есть четкая иерархия, Ману – номер один. Но он знает, что должен дать на 100 процентов на каждой тренировке, потому что мы с Даниелем Перецом бросаем вызов. Ему также это нужно, чтобы добиться максимума. Отношения между Ману и мной выходят за рамки отношений коллег. Мы стали друзьями за многие годы совместной работы. И это также важно для меня, потому что я должен чувствовать себя комфортно, чтобы выступать как можно лучше.

Когда «Бавария» хотела подписать меня из «Штутгарта», моим первым мнением было: «Вау! Круто! «Бавария!» Но потом, в следующее мгновение, я понял: номер два? Мне было 26, и это было не то, что я предполагал в своем плане карьеры, хотя после нескольких ночей раздумий я увидел в предложении отличный шанс для меня. Благодаря ежедневной работе с Ману и этой командой мирового класса я смог многому научиться. Я понимал, что некоторые люди, возможно, не понимают этого, но для меня это был шаг вперед.

Я хотел получить опыт, который приведет меня в общую карьеру и откроет для меня новую дверь. Но потом все сложилось таким образом, что я с тех пор продлил свой контракт. Я тоже играл регулярно и всегда чувствую уверенность здесь. Со временем я полюбил команду, клуб, окружающую среду и все остальное. Я воспринимаю как привилегию работать здесь как номер два», – сказал Ульрайх.

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Свен Ульрайх Мануэль Нойер чемпионат Германии по футболу Бавария
Источник ФК Бавария
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