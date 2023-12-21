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Европейская Суперлига
21 декабря 2023, 15:53 | Обновлено 21 декабря 2023, 15:54
723
0

Без Баварии. Немецкий гранд отказался от участия в Суперлиге

Мюнхенский клуб поддерживает европейские клубные соревнования под эгидой УЕФА

21 декабря 2023, 15:53 | Обновлено 21 декабря 2023, 15:54
723
0
Без Баварии. Немецкий гранд отказался от участия в Суперлиге
Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня, 21 декабря 2023 года, суд Европейского союза объявил, что ФИФА и УЕФА не имеют права накладывать санкции на клубы, которые хотят участвовать в Европейские Суперлиге.

Мюнхенская «Бавария» в официальном заявлении выступила против создания Суперлиги.

«Мы приняли к сведению решение Европейского суда. Однако это не меняет позиции ФК «Бавария» и позиции ECA о том, что такое соревнование будет представлять собой атаку на важность национальных лиг и статику европейского футбола. Бундеслига является основой ФК «Бавария», так же как все национальные лиги являются основой европейских футбольных клубов. Поэтому наш долг и наше глубокое убеждение укреплять их, а не ослаблять. Мы также поддерживаем европейские клубные соревнования под эгидой УЕФА. Итак, еще раз: двери в Суперлигу для ФК «Бавария» остаются закрытыми», – говорится в официальном заявлении клуба.

Ранее стал известен формат Европейской Суперлиги.

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Бавария ФИФА УЕФА Европейская Суперлига Бундеслига чемпионат Германии по футболу
Источник ФК Бавария
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