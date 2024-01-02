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  4. Повторение сказки? В Испании сравнили чемпионский сезон Лестера с Жироной
Испания
02 января 2024, 04:25 |
205
0

Повторение сказки? В Испании сравнили чемпионский сезон Лестера с Жироной

Виктор Цыганков и Артем Довбик могут совершить чудо и взять титул Ла Лиги

02 января 2024, 04:25 |
205
0
Повторение сказки? В Испании сравнили чемпионский сезон Лестера с Жироной
GOAL

Испанский футбольный клуб «Жирона» проводит отличный сезон Ла Лиги 2023/24.

Подопечные Мичела занимают второе место в таблице чемпионата с 45 очками. У лидера «Реала» столько же пунктов, однако первая строчка сейчас именно за королевским клубом, поскольку личная встреча в 8-м туре завершилась со счетом 3:0 в пользу «сливочных».

Многие футбольные болельщики верят в то, что «Жирона» сумеет сенсационно выиграть титул Ла Лиги. Интересно, что перед стартом кампании коэффициент на титул «красно-белых» составлял 1250.00, а сейчас, перед 19-м туром – 4.00!

Фанаты сравнивают успешную игру команды с украинцами Виктором Цыганковым и Артемом Довбиком с чемпионским сезоном «Лестера» в АПЛ 2015/16. Тогда «лисы» сенсационно взяли трофей высшего дивизиона Англии, обогнав абсолютно всех грандов английского футбола: «Арсенал», «Тоттенхэм», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Челси».

Испанское издание Cadena SER сравнило показатели «Лестера» в АПЛ 2015/16 и «Жироны» в Ла Лиге 2023/24 по итогам 18 туров:

Разница забитых и пропущенных голов:

  • Жирона – 45 забитых и 21 пропущенный (+24);
  • Лестер – 37 забитых и 25 пропущенных (+12).

Результаты:

  • Жирона – 14 побед, три ничьи, одно поражение (45 очков);
  • Лестер – 11 побед, пять ничьих, два поражения (38).

Базовые показатели «Жироны» в этом сезоне значительно преобладают выступления «Лестера» образца чемпионской кампании.

В 19-м туре Артем Довбик, Виктор Цыганков и компания сыграют против «Атлетико» Мадрид. Поединок пройдет 3 января в 22:30 по Киеву на стадионе «Монтивилли» в Жироне.

Таблица Ла Лиги 2023/24 после 18-го тура

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Мичел (Мигель Анхель Санчес) Артем Довбик Виктор Цыганков Ла Лига чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига чемпионат Испании по футболу
Источник Cadena Ser
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