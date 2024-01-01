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Украина. Первая лига
01 января 2024, 19:37 | Обновлено 01 января 2024, 19:40
321
0

МАРКЕВИЧ: «Карпаты собираются сыграть в предсезонном турнире в Испании»

Наставник львовской команды рассказал о подготовке к весенней части сезона

01 января 2024, 19:37 | Обновлено 01 января 2024, 19:40
321
0
МАРКЕВИЧ: «Карпаты собираются сыграть в предсезонном турнире в Испании»
ФК Карпаты Львов. Мирон Маркевич

Главный тренер львовских «Карпат» Мирон Маркевич рассказал о подготовке к весенней части сезона:

«Я уже соскучился по футболу, но отпуск – вещь необходимая. Футболисты и тренерский штаб должны отдохнуть и с новыми силами подойти ко второй части сезона. И даже во время отдыха мы находимся на связи с тренерами, работаем над начальным этапом подготовки во Львове.

Первый этап сборов начнется 22 января. Примерно 6 февраля сыграем стартовый контрольный поединок. Планируем поездку в Испанию, для участия в турнире. Пока рано говорить о реальности выезда, но планы такие есть.

Мы хотим, чтобы «Карпаты» играли в атакующий футбол. Я не понимаю такого стиля, когда вратари и защитники больше времени проводят с мячом чем полузащитники и нападающие. Хотим развиваться в этом аспекте. Еще один важный компонент – прессинг на чужой половине поля. Периодически нам удавалось это делать осенью, но пока это не то, к чему мы стремимся.

Выбор схемы зависит от того, какие футболисты есть в твоем распоряжении. Мы играем в схеме с четырьмя защитниками, но все может меняться. По ходу игры можно и 3–5–2 сыграть, мы над этим тоже работаем. Пока игровые схемы 4–4–2 и 4–3–3 являются для нас приоритетными.

Тренерский штаб тщательно анализирует наших весенних соперников. Будем изучать их изменения. Первый матч против Полтавы, поэтому должны тщательно изучить эту команду. У нас были хорошие соперники в осенней части, с ними было непросто играть. Весной тоже будет любопытно.

На днях я посетил тренировочную базу «Карпат» в Бартате. Поля там в хорошем состоянии. Если так будет и в январе, это очень хорошо. На стадионе «Украина» поле тоже хорошего качества.

Встреча с Яремчуком? Мне удалось посетить матч между «Валенсией» и «Барселоной». Оба клуба переживают не лучшие времена, но сам поединок показался довольно интересным. Также я встретился с Романом Яремчуком. Мы тепло пообщались. Вообще я рад, что украинские футболисты так проявляют себя в ведущих европейских чемпионатах. Миколенко, Довбик, Цыганков, Зинченко – ведущие футболисты в своих командах. Надеюсь, украинский футбол в будущем будет еще больше развиваться».

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Мирон Маркевич Карпаты Львов Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу
Источник ФК Карпаты Львов
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