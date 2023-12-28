Главный тренер львовских «Карпат» Мирон Маркевич высказался о возможности возвращения болельщиков на трибуны.

«Возвращение болельщиков на трибуны – очень непростой вопрос. Нам всем очень хотелось бы играть с поддержкой трибун. Однако следует внимательно все оценить с учетом коварства нашего врага», – сказал Маркевич.

Ранее сообщалось, что в Кабмине будет создан порядок допуска зрителей на стадионы.

Вчера стало известно, что Мирон Маркевич получил помощника во львовских «Карпатах», с которым в свое время работал в «Днепре».