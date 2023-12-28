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  4. Маркевич высказался о возможности возвращения болельщиков на трибуны
Украина. Первая лига
28 декабря 2023, 18:48 |
456
1

Маркевич высказался о возможности возвращения болельщиков на трибуны

Главный тренер львовских «Карпат» – о возвращении фанатов на украинские стадионы

28 декабря 2023, 18:48 |
456
1
Маркевич высказался о возможности возвращения болельщиков на трибуны
ФК Карпаты. Мирон Маркевич

Главный тренер львовских «Карпат» Мирон Маркевич высказался о возможности возвращения болельщиков на трибуны.

«Возвращение болельщиков на трибуны – очень непростой вопрос. Нам всем очень хотелось бы играть с поддержкой трибун. Однако следует внимательно все оценить с учетом коварства нашего врага», – сказал Маркевич.

Ранее сообщалось, что в Кабмине будет создан порядок допуска зрителей на стадионы.

Вчера стало известно, что Мирон Маркевич получил помощника во львовских «Карпатах», с которым в свое время работал в «Днепре».

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фанаты болельщики Мирон Маркевич Карпаты Львов
Источник ФК Карпаты Львов
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Комментарии 1
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BekXan
Для мене це взагалі нонсенс.Хлопці в окопах ,а люди на трибуні за футбол.Розумію що саме за спокій і свободу хлопці там ціною свого життя.Але це якийсь сюр,це не справедливо по відношенню до них.Плюс це тир для ворога навести на ціль скупчення людей..Завдяки захисникам спорт і футбол в тому числі існує.Не негативлю по цьому питанню але і не розумію його поки війна .
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