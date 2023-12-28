Маркевич высказался о возможности возвращения болельщиков на трибуны
Главный тренер львовских «Карпат» – о возвращении фанатов на украинские стадионы
Главный тренер львовских «Карпат» Мирон Маркевич высказался о возможности возвращения болельщиков на трибуны.
«Возвращение болельщиков на трибуны – очень непростой вопрос. Нам всем очень хотелось бы играть с поддержкой трибун. Однако следует внимательно все оценить с учетом коварства нашего врага», – сказал Маркевич.
Ранее сообщалось, что в Кабмине будет создан порядок допуска зрителей на стадионы.
Вчера стало известно, что Мирон Маркевич получил помощника во львовских «Карпатах», с которым в свое время работал в «Днепре».
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