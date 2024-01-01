Шахтер затянул с продажей Матвиенко. Почему это плохо для клуба?

В самом конце 2023-го в итальянскую прессу попала информация о том, что руководство «Наполи» определило центрального защитника «Шахтера» и сборной Украины Николая Матвиенко как приоритетную цель на ближайшее трансферное окно. После продажи Элифа Элмаса в «Лейпциг» за 25 миллионов евро у неаполитанского клуба появились свободные средства на рынке, и их итальянцы готовятся с умом потратить. Трансфер Матвиенко в «Наполи», если доверять сведениям из СМИ, оценивают в 30 миллионов евро, хотя итальянские журналисты умалчивают о том, есть ли у них данные о сумме, которую запрашивает за своего центрбека «Шахтер».

Слухи об интересе зарубежных клубов из топовых европейских чемпионатов к Николаю Матвиенко перманентно появляются в различных изданиях, и их становится все больше и больше, как только дело доходит до открытия очередного трансферного окна. Например, не так давно, в сентябре, английские источники сообщали, что виды на Матвиенко имеют сразу пять клубов тамошней Премьер-лиги. Речь шла не о грандах (писали про «Эвертон», «Вест Хэм», «Кристал Пэлас», «Шеффилд Юнайтед» и «Бернли»), однако сама по себе возможность попробовать силы в топовом чемпионате должна значить для украинского футболиста куда больше, чем название клуба. В конце концов, Артем Довбик в «Жироне» доказал всем скептикам, что можно добиваться значительных успехов и в далеко не самых раскрученных и популярных командах топ-5 европейских чемпионатов.

Впрочем, пока в «Шахтере» предпочитали не соглашаться на продажу Матвиенко, а в марте 2023-го даже подписали с защитником новый долгосрочный контракт. Последнее обстоятельство только на первый взгляд выглядит абсолютно логичным и удачным решением, но если покопаться в деталях, то становится очевидным – «Шахтер» затянул с продажей Матвиенко, и на то, чтобы исправить эту оплошность у менеджмента «горняков» есть совсем немного времени, и это уж точно не тот отрезок, на который рассчитан действующий контракт центрбека – 31 декабря 2027 года.

В начале мая 2024-го Матвиенко отпразднует уже 28-й день рождения. На конец действия текущего трудового соглашения с «горняками» Николаю будет уже и вовсе 31 год, и это та отправная точка, при которой его удачный отъезд в топовый чемпионат будет находится под изрядным вопросом. Банально говоря, но в средине 2027-го за Матвиенко никто не предложит 30 миллионов евро, и на то будут две объективные причины: возраст игрока и истекающий срок контракта. Да и на рынке у заинтересованных клубов на тот момент наверняка будет немало вариантов с куда более молодыми и интересными исполнителями, чем Матвиенко.

shakhtar.com. Николай Матвиенко

Ситуация, в которой сейчас находятся «Шахтер» и Матвиенко, в чем-то напоминает историю вокруг Ярослава Ракицкого – одного из лучших центрбеков европейского футбола лет 7-10 назад. В какой-то момент интерес к Ракицкому приписывали многим топовым клубам, но затем, когда защитник откровенно пересидел, а клуб никак не мог сложить ему цену, потенциальные покупатели отвернули свои взоры на других кандидатов, а Ярославу только и оставалось, что довольствоваться интересом со стороны крайне сомнительных со всех точек зрения спортивных проектов. Именно так Ракицкий и оказался в «зените», ведь этот клуб был единственным, кто согласился отдать за защитника 10 миллионов евро, и этой суммой были вполне довольны в «Шахтере». А ведь за пару лет до этого подобные предложения на столе у Сергея Палкина по Ракицкому лежали не дольше часа, после чего без сожаления направлялись в шредер.

На момент ухода из «Шахтера» Ракицкому было 29 лет, а это совсем немного больше, чем сейчас Матвиенко. И именно этот опыт должен подталкивать руководство «горняков» на поиск оптимальных вариантов на рынке для ухода центрбека, чтобы ситуация завершилась как «win-win».

Основным аргументом, который ранее не позволял боссам «Шахтера» согласиться на продажу Матвиенко был тот, что Николай является безоговорочно ключевой фигурой для оборонительных построений команды. В настоящий момент ситуация не изменилась, однако есть как минимум несколько интересных нюансов…

Первое: не так давно в «Шахтере» произошла очередная смена главного тренера. Марино Пушич, по-видимому, получил огромный кредит доверия от собственника и топ-менеджмента клуба, и будет в ближайшее время проводить перестройку команды наподобие той, которую намечал, затем начинал, но из-за полномасштабной фазы российско-украинской войны так и не закончил Роберто Де Дзерби. Это значит, что при Пушиче, вполне вероятно, «Шахтеру» придется учиться играть без ряда некогда ключевых исполнителей. И это может оказаться не только Матвиенко, но еще и как минимум Степаненко, контракт которого истекает ближайшим летом и пока неизвестно, будет ли пролонгирован.

Второе: не стоит забывать, что в свое время Николай Матвиенко был тотальным ноунеймом из академии «горняков» для большинства болельщиков. Его восхождение в большой футбол началось лишь в 2017 году после весьма успешной аренды в «Карпатах». Впоследствии Матвиенко поиграл на временной основе еще и за «Ворсклу», а затем вернулся в стан «горняков», где смог стать основным футболистом спустя еще один год. Безоговорочно ключевым игроком для «Шахтера» Матвиенко является уже пятый сезон, однако не стоит забывать, как много скепсиса было вокруг Николая, когда боссы «горняков» возвращали его из аренды в «Ворскле» и решили сделать ставку на центрбека в дальнейшем.

Сейчас в распоряжении «Шахтера» есть как минимум несколько молодых левоногих центральных защитников, которые потенциально способны повторить путь Матвиенко в основную команду. Прежде всего, это 20-летний Марьян Фарина, который на правах аренды выступает за «Металлист 1925» и в целом демонстрирует приятный прогресс и качество игры. Также стоит вести речь об одном из лидеров обороны «Шахтера» U-19 Николае Огаркове. Этому футболисту всего 18, однако при должном подходе к тренировкам и работе над собой он способен добиться даже больших высот, нежели Матвиенко.

shakhtar.com. Николай Огарков

Третье: прямо сейчас для «Шахтера» не будет проблемой заменить Матвиенко. Учитывая то обстоятельство, что по весне в еврокубках «горняки» не факт, что задержатся надолго, необходимость в большой ротации в украинской Премьер-лиге вряд ли будет. При этом, на позиции левого центрального у «горняков» способны сыграть как минимум Ракицкий, Мироши и Чигринский, а если прибегать к экспериментам, то можно говорить еще и о Педриньо с Азаровым.

К слову, аренда Мироши выглядит максимально странным решением руководства «Шахтера». Складывается стойкое впечатление, что этот футболист был целиком и полностью креатурой прежнего наставника команды Патрика ван Леувена, но не вписывался в кадровый вектор самого клуба. По этой причине, речь зашла лишь об аренде. По этой же причине, вероятно, Мироши напрочь выпал из состава после ухода ван Леувена. Впрочем, на позиции левого центрбека Новатус успел показать себя неплохо: по крайней мере, он хорош в единоборствах, умеет начинать атаки своей команды как при помощи короткого, так и при помощи длинного паса, хотя в позиционной работе у танзанийца есть еще немало пробелов, над устранением которых предстоит много работать.

Все это наталкивает на мысль, что дальнейшее затягивание с продажей Матвиенко является плохим решением для всех. «Шахтер» через пару лет рискует попасть в историю, которую уже пережил с Ярославом Ракицким, когда опытный игрок не впишется в новую концепцию развития команды и по ряду объективных факторов будет уже неинтересен для клубов из топ-лиг. Сам Матвиенко, следовательно, вполне может загубить остаток карьеры, так и не испытав радости от выступлений на наивысшем уровне с необходимостью выкладываться в матчах на полную не раз-два в месяц, а по два раза в неделю. Да и сборная Украины от того, что Матвиенко будет оставаться во все менее и менее сильной УПЛ лишь потеряет, хотя могла бы приобрести, о чем говорят истории со многими нашими нынешними легионерами.

Так что теперь нам остается лишь дождаться, состоится ли трансфер Матвиенко в январское окно, и каким будет решение «Шахтера» по данному вопросу. В конце концов, не стоит забывать, что в свое время Паулу Фонсеку, который выиграл в Украине все, что только мог и не оставлял конкурентам никаких шансов даже на малозначительные трофеи, начали критиковать исключительно за нежелание экспериментировать и давать шансы в первой команде молодым и талантливым игрокам в угоду уже сформировавшимся. Пушич в осеннем отрезке также показал, что пока не слишком-то стремится к кадровому разнообразию, но думать о стратегической перспективе должен вовсе не главный тренер, и это еще один фактор, говорящий в пользу версии, что руководству «Шахтера» пора делать свой выбор по ряду опытных игроков – время для этого как раз и наступает прямо сейчас…