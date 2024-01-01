Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Заканчивать не планирует. 37-летний экс-форвард Металлиста нашел новый клуб
Бразилия
01 января 2024, 12:59 |
1074
0

Заканчивать не планирует. 37-летний экс-форвард Металлиста нашел новый клуб

Виллиан Гомес в 2024 году будет играть за «Сантос»

01 января 2024, 12:59 |
1074
0
Заканчивать не планирует. 37-летний экс-форвард Металлиста нашел новый клуб
santosfc.com.br. Виллиан Гомес

Бывший центрфорвард «Металлиста» Виллиан Гомес, контракт которого в настоящий момент принадлежит «Флуминенсе», ближайший год отыграет в бразильской Серии В за «Сантос».

«Рыбы» арендовали 37-летнего нападающего на один сезон.

В минувшем году Виллиан Гомес также на правах аренды играл за «Атлетико Паранаэнсе», отличившись 4 голами в 18 поединках Серии А.

В «Металлисте» Виллиан Гомес пребывал на контракте с 2012 по 2014 годы. Сыграл за харьковчан 35 матчей во всех турнирах и отличился в них 4 голами, а также 3 ассистами.

Ранее «Сантос» уже подписал экс-хавбека «Днепра» Жулиано и экс-бека «Днепра-1» Хайнера.

По теме:
Неинтересный формат сделки. Ювентус и Наполи не готовы выкупать Судакова
ОФИЦИАЛЬНО. Айнтрахт арендовал хавбека Манчестер Юнайтед
Стало известно, сколько Челси готов предложить Жироне за Довбика
Виллиан Гомес Сантос Металлист Харьков Флуминенсе аренда игрока трансферы
Источник ФК Сантос
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Молодежный ЧМ по хоккею. Известны все четвертьфинальные пары
Хоккей | 31 декабря 2023, 23:07 5
Молодежный ЧМ по хоккею. Известны все четвертьфинальные пары
Молодежный ЧМ по хоккею. Известны все четвертьфинальные пары

Завершился групповой этап

Микель АРТЕТА: «Худший матч Арсенала в нынешнем сезоне»
Футбол | 31 декабря 2023, 19:47 8
Микель АРТЕТА: «Худший матч Арсенала в нынешнем сезоне»
Микель АРТЕТА: «Худший матч Арсенала в нынешнем сезоне»

Команда уступила во втором матче кряду

Выбираем вместе. Кто лучший спортсмен Украины 2023 года?
Футбол | 01.01.2024, 11:25
Выбираем вместе. Кто лучший спортсмен Украины 2023 года?
Выбираем вместе. Кто лучший спортсмен Украины 2023 года?
Сантос подписал экс-хавбека Днепра Жулиано
Футбол | 01.01.2024, 12:01
Сантос подписал экс-хавбека Днепра Жулиано
Сантос подписал экс-хавбека Днепра Жулиано
Окленд. Цуренко стартовала с победы
Теннис | 01.01.2024, 09:20
Окленд. Цуренко стартовала с победы
Окленд. Цуренко стартовала с победы
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Луческу получил официальное предложение стать тренером европейского клуба
Луческу получил официальное предложение стать тренером европейского клуба
31.12.2023, 11:03
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. Чехия обыграла Швейцарию, финиш группы B
Молодежный ЧМ по хоккею. Чехия обыграла Швейцарию, финиш группы B
31.12.2023, 20:27
Хоккей
Стало известно, сколько Милевский заработал за благотворительный стрим
Стало известно, сколько Милевский заработал за благотворительный стрим
31.12.2023, 06:59 9
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
31.12.2023, 10:10
Хоккей
Зинченко не попал в заявку Арсенала на матч с Фулхэмом. Известна причина
Зинченко не попал в заявку Арсенала на матч с Фулхэмом. Известна причина
31.12.2023, 15:25 12
Футбол
ВИДЕО. Вратарь вынужденно вышел на замену в поле и забил шедевр с 30 метров
ВИДЕО. Вратарь вынужденно вышел на замену в поле и забил шедевр с 30 метров
30.12.2023, 20:05 4
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. Канада отправила Германию в матч за выживание
Молодежный ЧМ по хоккею. Канада отправила Германию в матч за выживание
31.12.2023, 23:03
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем