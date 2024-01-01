Заканчивать не планирует. 37-летний экс-форвард Металлиста нашел новый клуб
Виллиан Гомес в 2024 году будет играть за «Сантос»
Бывший центрфорвард «Металлиста» Виллиан Гомес, контракт которого в настоящий момент принадлежит «Флуминенсе», ближайший год отыграет в бразильской Серии В за «Сантос».
«Рыбы» арендовали 37-летнего нападающего на один сезон.
В минувшем году Виллиан Гомес также на правах аренды играл за «Атлетико Паранаэнсе», отличившись 4 голами в 18 поединках Серии А.
В «Металлисте» Виллиан Гомес пребывал на контракте с 2012 по 2014 годы. Сыграл за харьковчан 35 матчей во всех турнирах и отличился в них 4 голами, а также 3 ассистами.
Ранее «Сантос» уже подписал экс-хавбека «Днепра» Жулиано и экс-бека «Днепра-1» Хайнера.
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