Заканчивать не планирует. 37-летний экс-форвард Металлиста нашел новый клуб

Бывший центрфорвард «Металлиста» Виллиан Гомес, контракт которого в настоящий момент принадлежит «Флуминенсе», ближайший год отыграет в бразильской Серии В за «Сантос».

«Рыбы» арендовали 37-летнего нападающего на один сезон.

В минувшем году Виллиан Гомес также на правах аренды играл за «Атлетико Паранаэнсе», отличившись 4 голами в 18 поединках Серии А.

В «Металлисте» Виллиан Гомес пребывал на контракте с 2012 по 2014 годы. Сыграл за харьковчан 35 матчей во всех турнирах и отличился в них 4 голами, а также 3 ассистами.

Ранее «Сантос» уже подписал экс-хавбека «Днепра» Жулиано и экс-бека «Днепра-1» Хайнера.