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Бразилия
01 января 2024, 12:01 | Обновлено 01 января 2024, 12:14
235
0

Сантос подписал экс-хавбека Днепра Жулиано

В середине декабря хавбек получил статус свободного агента

01 января 2024, 12:01 | Обновлено 01 января 2024, 12:14
235
0
Сантос подписал экс-хавбека Днепра Жулиано
santosfc.com.br. Жулиано

Бразильский «Сантос» объявил о подписании 33-летнего атакующего хавбека Жулиано, который известен в Украине по выступлениям в составе «Днепра».

Контракт с ветераном подписан на 12 месяцев и содержит опцию пролонгации на аналогичный срок.

В «Сантос», который сезон-2024 проведет в бразильской Серии В, Жулиано перешел на правах свободного агента, так как еще в середине декабря покинул «Коринтианс».

Напомним, что Жулиано является самым дорогим футболистом в истории «Днепра». Этому клубу, который в настоящий момент не ведет спортивную деятельность, бразилец в январе 2011 года обошелся в 11 миллионов евро. Через три с половиной года хавбек ушел в «Гремио» за 6 миллионов евро, а всего сыграл за «Днепр» 103 матча (18 голов, 17 ассистов).

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Жулиано Сантос трансферы Днепр
Источник ФК Сантос
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