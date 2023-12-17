Самый дорогой футболист в истории Днепра стал свободным агентом

Клуб бразильской Серии А «Интернасьонал» сообщил о завершении сотрудничества с 33-летним атакующим полузащитником Жулиано.

Срок действия контракта футболиста истекает 31 декабря, и продлен не будет. Об этом «Коринтианс» уже уведомил Жулиано.

В «Коринтианс» Жулиано перешел свободным агентом летом 2021 года. С тех пор провел за «тимау» 143 матча в рамках всех турниров, в которых забил 12 мячей.

Напомним, что Жулиано является самым дорогим футболистом в истории «Днепра». Этому клубу, который в настоящий момент не ведет спортивную деятельность, бразилец в январе 2011 года обошелся в 11 миллионов евро. Через три с половиной года хавбек ушел в «Гремио» за 6 миллионов евро, а всего сыграл за «Днепр» 103 матча (18 голов, 17 ассистов).