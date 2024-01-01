ОФИЦИАЛЬНО. Экс-бек Днепра перешел в Сантос

Бразильский «Сантос», который по итогам розыгрыша сезона-2023 вылетел из Серии А, объявил о трансфере 28-летнего правого защитника Хайнера, который известен в Украине по выступлениям за «Днепр-1».

В «Сантосе» Хайнер проведет весь 2024 год на правах аренды. В ближайшее время футболист должен пройти медицинский осмотр и оформить остальные формальности для полноценного завершения перехода.

Контракт Хайнера принадлежит клубу «Азуриз». Именно оттуда футболиста в январе минувшего года арендовал «Днепр-1», но по прошествии полугода украинский клуб не стал предпринимать попыток выкупить контракт исполнителя.

Вторую часть минувшего года Хайнер на правах аренды провел в «Коритибе».