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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Экс-бек Днепра перешел в Сантос
Бразилия
01 января 2024, 11:23 |
539
0

ОФИЦИАЛЬНО. Экс-бек Днепра перешел в Сантос

Хайнер будет играть за клуб легендарного Пеле на правах аренды

01 января 2024, 11:23 |
539
0
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-бек Днепра перешел в Сантос
santosfc.com.br. Хайнер

Бразильский «Сантос», который по итогам розыгрыша сезона-2023 вылетел из Серии А, объявил о трансфере 28-летнего правого защитника Хайнера, который известен в Украине по выступлениям за «Днепр-1».

В «Сантосе» Хайнер проведет весь 2024 год на правах аренды. В ближайшее время футболист должен пройти медицинский осмотр и оформить остальные формальности для полноценного завершения перехода.

Контракт Хайнера принадлежит клубу «Азуриз». Именно оттуда футболиста в январе минувшего года арендовал «Днепр-1», но по прошествии полугода украинский клуб не стал предпринимать попыток выкупить контракт исполнителя.

Вторую часть минувшего года Хайнер на правах аренды провел в «Коритибе».

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Хайнер Монжардим Сантос Днепр-1 Коритиба трансферы
Источник ФК Сантос
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