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  4. Экс-защитник Днепра-1 близок к переходу в Сантос
Бразилия
19 декабря 2023, 15:34 |
839
0

Экс-защитник Днепра-1 близок к переходу в Сантос

Хайнер вскоре подпишет контракт с клубом легендарного Пеле, который вылетел в Серию В

19 декабря 2023, 15:34 |
839
0
Экс-защитник Днепра-1 близок к переходу в Сантос
ФК Коритиба. Хайнер

Бывший правый защитник «Днепра-1» Хайнер, который во второй половине нынешнего года на правах аренды из бразильского клуба «Азуриз» выступал за «Коритибу», близок к тому, чтобы обрести новую команду.

Переговоры о подписании Хайнера на правах годичной аренды ведет «Сантос», который по итогам сезона-2023 впервые в истории вылетел из Серии А.

«Рыбы» планируют прописать в договоре опцию на выкуп контракта Хайнера за 1,5 миллиона бразильских реалов (280 тысяч евро). В эту сумму «Сантосу» обойдутся 60% экономических прав на футболиста.

С января по июнь 2023 года Хайнер на правах аренды выступал за «Днепр-1», в футболке которого провел 17 матчей, однако украинский клуб так и не счел нужным выкупить его контракт.

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Хайнер Монжардим Коритиба Сантос трансферы Днепр-1 чемпионат Бразилии по футболу
Источник oGol
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