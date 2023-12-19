Экс-защитник Днепра-1 близок к переходу в Сантос

Бывший правый защитник «Днепра-1» Хайнер, который во второй половине нынешнего года на правах аренды из бразильского клуба «Азуриз» выступал за «Коритибу», близок к тому, чтобы обрести новую команду.

Переговоры о подписании Хайнера на правах годичной аренды ведет «Сантос», который по итогам сезона-2023 впервые в истории вылетел из Серии А.

«Рыбы» планируют прописать в договоре опцию на выкуп контракта Хайнера за 1,5 миллиона бразильских реалов (280 тысяч евро). В эту сумму «Сантосу» обойдутся 60% экономических прав на футболиста.

С января по июнь 2023 года Хайнер на правах аренды выступал за «Днепр-1», в футболке которого провел 17 матчей, однако украинский клуб так и не счел нужным выкупить его контракт.