Бывший клуб легендарного Пеле впервые вылетел из элиты Бразилии

Клуб «Сантос» в матче 38-го тура чемпионата Бразилии дома проиграл «Форталезе» (1:2).

Эта неудача привела к тому, что «рыба» (прозвище клуба) впервые в своей истории вылетел во второй дивизион национального чемпионата.

По итогам 38 туров «Сантос» занял 17-е место, набрав 43 очками. У клуба «Байя», который занял 16-е место, 44 очка.

«Сантос» является 8-кратным чемпионом Бразилии, также он три раза побеждал в Кубке Либердаторес. Наибольшее количество клуб выиграл в 1960-х годах, когда его цвета защищал легендарный Пеле.

Напомним, чемпионом Бразилии 2023 года стал клуб «Палмейрас».