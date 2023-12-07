ФОТО и ВИДЕО. Определился чемпион Бразилии

В ночь на 7 декабря в Бразилии состоялись матчи 38-го тура национального чемпионата среди клубов Серии А.

«Палмейрас» из Сан-Паулу сыграл на выезде вничью 1:1 с «Крузейро» и стал недосягаемым для конкурентов, занимая первую позицию в таблице. У «бело-зеленых» 70 очков, а у его ближайшего преследователя «Атлетико Минейро» в активе 66 пунктов при одной игре в запасе.

Голом за «Палмейрас» на 21-й минуте встречи отметился будущий игрок мадридского «Реала» Мадрид нападающий Эндрик. Сравнял счет на 80-й минуте защитник «Крузейро» Никан.

Для «Палмейрас» нынешняя победа в бразильской Серии А стала 12-й в истории и второй подряд.

Ранее сообщалось, что тренер «Палмейраса» Абель Феррейра может стать самым высокооплачиваемым в мире.

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