ФОТО и ВИДЕО. Определился чемпион Бразилии
Клуб «Палмейрас» стал победителем бразильской Серии А
В ночь на 7 декабря в Бразилии состоялись матчи 38-го тура национального чемпионата среди клубов Серии А.
«Палмейрас» из Сан-Паулу сыграл на выезде вничью 1:1 с «Крузейро» и стал недосягаемым для конкурентов, занимая первую позицию в таблице. У «бело-зеленых» 70 очков, а у его ближайшего преследователя «Атлетико Минейро» в активе 66 пунктов при одной игре в запасе.
Голом за «Палмейрас» на 21-й минуте встречи отметился будущий игрок мадридского «Реала» Мадрид нападающий Эндрик. Сравнял счет на 80-й минуте защитник «Крузейро» Никан.
Для «Палмейрас» нынешняя победа в бразильской Серии А стала 12-й в истории и второй подряд.
Ранее сообщалось, что тренер «Палмейраса» Абель Феррейра может стать самым высокооплачиваемым в мире.
Турнирная таблица
De fato é campeão! 🏆#ViradaHeroica#AvantiPalestra pic.twitter.com/vaMooE2aCo— SE Palmeiras (@Palmeiras) December 7, 2023
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