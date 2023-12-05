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Саудовская Аравия
05 декабря 2023, 16:27 | Обновлено 05 декабря 2023, 16:31
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Тренер Палмейраса может стать самым высокооплачиваемым в мире

Абеля Феррейру хотят видеть в Катаре

05 декабря 2023, 16:27 | Обновлено 05 декабря 2023, 16:31
680
0
Тренер Палмейраса может стать самым высокооплачиваемым в мире
Getty Images/Global Images Ukraine. Абель Феррейра

Клуб из Катара «Аль-Садд» проявляет интерес к главному тренеру «Палмейрас» Абелю Феррейре. Ему готовы предложить баснословный контракт, который сделает его самым высокооплачиваемым тренером мира.

Сейчас этот статус принадлежит аргентинцу Диего Симеоне, который зарабатывает в «Атлетико» Мадрид 34 миллиона евро в год.

Феррейра работает с «Палмейрас» с 2020 года, и за это время 44-летний бразильский специалист суммарно завоевал с клубом 8 трофеев. Среди них – победы в Копа Либертадорес 2020 и 2021 годов.

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Палмейрас Аль-Садд
Источник Sport.es
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