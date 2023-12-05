Тренер Палмейраса может стать самым высокооплачиваемым в мире

Клуб из Катара «Аль-Садд» проявляет интерес к главному тренеру «Палмейрас» Абелю Феррейре. Ему готовы предложить баснословный контракт, который сделает его самым высокооплачиваемым тренером мира.

Сейчас этот статус принадлежит аргентинцу Диего Симеоне, который зарабатывает в «Атлетико» Мадрид 34 миллиона евро в год.

Феррейра работает с «Палмейрас» с 2020 года, и за это время 44-летний бразильский специалист суммарно завоевал с клубом 8 трофеев. Среди них – победы в Копа Либертадорес 2020 и 2021 годов.