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Англия
01 января 2024, 12:44 |
3031
2

Артета прокомментировал травму Зинченко

Украинский хавбек пропустил матч против «Фулхэма»

01 января 2024, 12:44 |
3031
2
Артета прокомментировал травму Зинченко
Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал травму украинского полузащитника «Канониров» Александра Зинченко:

«Что касается травмы Зинченко, то мы пока ничего не знаем. Он почувствовал дискомфорт в икроножной мышце. В понедельник Алекс пройдет медицинское обследование и по его результатам мы сможем понять, когда он сможет вернуться на поле», – заявил Артета.

Напомним, вчера, 31 декабря, Зинченко пропустил матч АПЛ против «Фулхэма». «Арсенал» потерпел поражение со счетом 1:2.

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Микель Артета Арсенал Лондон Александр Зинченко травма
Источник ФК Арсенал Лондон
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umnuy2
саня прохаваный-видит что пике у арса и решил в этом не участвовать
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+1
potemkin78
угу месяца на 2
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+1
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