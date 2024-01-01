Артета прокомментировал травму Зинченко

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал травму украинского полузащитника «Канониров» Александра Зинченко:

«Что касается травмы Зинченко, то мы пока ничего не знаем. Он почувствовал дискомфорт в икроножной мышце. В понедельник Алекс пройдет медицинское обследование и по его результатам мы сможем понять, когда он сможет вернуться на поле», – заявил Артета.

Напомним, вчера, 31 декабря, Зинченко пропустил матч АПЛ против «Фулхэма». «Арсенал» потерпел поражение со счетом 1:2.