Англия01 января 2024, 12:44 |
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Артета прокомментировал травму Зинченко
Украинский хавбек пропустил матч против «Фулхэма»
01 января 2024, 12:44 |
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Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал травму украинского полузащитника «Канониров» Александра Зинченко:
«Что касается травмы Зинченко, то мы пока ничего не знаем. Он почувствовал дискомфорт в икроножной мышце. В понедельник Алекс пройдет медицинское обследование и по его результатам мы сможем понять, когда он сможет вернуться на поле», – заявил Артета.
Напомним, вчера, 31 декабря, Зинченко пропустил матч АПЛ против «Фулхэма». «Арсенал» потерпел поражение со счетом 1:2.
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