Цуренко узнала имя первой соперницы на турнире в Новой Зеландии

Определились первая соперница Леси Цуренко на хардовом турнире WTA 250 в Окленде (Новая Зеландия).

В стартовом матче украинка, посеянная под третьим номером, сразится с Сашей Викери из США (№146 WTA), которая успешно преодолела квалификацию.

Во втором раунде победительница встречи сразится против Диан Парри из Франции или Эмины Бекташ из США.

Отметим, что в основе соревнований в Окленде также сыграет первая ракетка Украины Элина Свитолина. Ее соперницей станет Каролин Возняцки из Дании.