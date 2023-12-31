WTA31 декабря 2023, 14:14 |
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Цуренко узнала имя первой соперницы на турнире в Новой Зеландии
Леся сыграет с Сашей Викери из США
31 декабря 2023, 14:14 |
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Определились первая соперница Леси Цуренко на хардовом турнире WTA 250 в Окленде (Новая Зеландия).
В стартовом матче украинка, посеянная под третьим номером, сразится с Сашей Викери из США (№146 WTA), которая успешно преодолела квалификацию.
Во втором раунде победительница встречи сразится против Диан Парри из Франции или Эмины Бекташ из США.
Отметим, что в основе соревнований в Окленде также сыграет первая ракетка Украины Элина Свитолина. Ее соперницей станет Каролин Возняцки из Дании.
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