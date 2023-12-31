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  4. Цуренко узнала имя первой соперницы на турнире в Новой Зеландии
WTA
31 декабря 2023, 14:14 |
502
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Цуренко узнала имя первой соперницы на турнире в Новой Зеландии

Леся сыграет с Сашей Викери из США

31 декабря 2023, 14:14 |
502
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Цуренко узнала имя первой соперницы на турнире в Новой Зеландии
Getty Images/Global Images Ukraine. Саша Викери

Определились первая соперница Леси Цуренко на хардовом турнире WTA 250 в Окленде (Новая Зеландия).

В стартовом матче украинка, посеянная под третьим номером, сразится с Сашей Викери из США (№146 WTA), которая успешно преодолела квалификацию.

Во втором раунде победительница встречи сразится против Диан Парри из Франции или Эмины Бекташ из США.

Отметим, что в основе соревнований в Окленде также сыграет первая ракетка Украины Элина Свитолина. Ее соперницей станет Каролин Возняцки из Дании.

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Леся Цуренко WTA Окленд Саша Викери
Источник Sport.ua
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