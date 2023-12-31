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Украина. Премьер лига
31 декабря 2023, 13:34 | Обновлено 31 декабря 2023, 13:43
323
0

Борис КРУШИНСКИЙ: «Лучшая игра для меня в сезоне – матч против Динамо»

Полузащитник «Полесья» – о выступлении прошлой осенью и ожиданиях от весенней части сезона

31 декабря 2023, 13:34 | Обновлено 31 декабря 2023, 13:43
323
0
Борис КРУШИНСКИЙ: «Лучшая игра для меня в сезоне – матч против Динамо»
ФК Полесье. Борис Крушинский

Футболистов «Полесья» смело можно назвать «грозой авторитетов» в первой части сезона. Дебютанты элитного дивизиона сразу заставили с собой считаться, постоянно находясь в главной группе. А одним из открытий стал 21-летний полузащитник полищуков Борис Крушинский.

В разговоре с корреспондентом Sport.ua воспитанник львовского футбола поделился впечатлениями о выступлениях прошлой осенью, а также рассказал, какие надежды связывает с весенней частью сезона:

– Мой переход в «Полесье» для некоторых мог показаться странным. Все же, я был ведущим игроком «Львова» – команды УПЛ, а меня приглашали в перволиговый клуб. Последнее слово было за отцом. Он, видимо, чувствовал, что «горожанам» не избежать печальной судьбы, а «Полесье» не скрывало своих амбициозных планов, поэтому и рекомендовал сменить «прописку» на житомирскую. Я прислушался, подписав контракт до 31 декабря 2027 года.

- То, что тебе предложили столь длительный контракт, свидетельствует, что «Полесье» в тебя верит и рассчитывает.

- Грех сетовать. Встретили меня в команде очень хорошо. В первое время много помог советами мой земляк, вратарь Олег Кудрик.

– На какой позиции тебе комфортнее действовать: во «Львове» ты начинал в середине поля, потом играл в обороне, снова в опорной зоне полузащиты. В этой же роли тебя использует и наставник «Полесья» Юрий Калитвинцев.

– Я на юниорском уровне и сначала во «Львове» действовал в полузащите. Анатолий Бессмертный возглавив «горожан», перевел меня в центр защиты, считал, что я там буду приносить больше всего пользы. Когда же львовянами стал руководить Олег Дулуб, то вернул меня в среднюю линию, где мне больше всего нравится.

Здесь гораздо чаще в игре, нужно успевать как разрушать атаки соперника, так и подыгрывать партнерам. Но главное, что есть возможность поразить ворота визави с дальнего расстояния.

– Твой одноклубник Андрей Гитченко рассказывал, что у тебя очень сильный удар.

– Но, к сожалению, еще не точный. Исправлению прицела и уделяю сейчас очень много внимания. Меня не устраивает, что прошлой осенью только однажды удалось огорчить вратаря оппонентов.

- Однако это произошло в поединке с киевским «Динамо», где «Полесье» добыло сенсационную победу – 3:2.

– Я считаю, что мы заслужили победу своей смелостью, настойчивостью, сплоченностью. Думаю, это была моя лучшая игра в первой части сезона.

– Бросалось в глаза, что в «Полесье» очень хороший микроклимат в команде. А кого в «Полесье» можно назвать человеком раздевалки?

- Дениса Бойко и Артема Козака, умеющих найти нужные слова в нужный момент.

– А кто в «Полесье» отвечает за подготовку полузащитников?

– Владимир Кныш. Часто нам дает советы и главный тренер Юрий Калитвинцев, который в свое время был сильным полузащитником.

- Перед отпуском у него был с тобой разговор на счет того, чего ждет от тебя весной?

- Нет, но каждый из нас получил индивидуальные задачи, над чем работать, чтобы проще пройти в январе следующего года втягивающий период.

– Ты принял участие во всех 17 календарных матчах «Полесья» в УПЛ, что уже можешь занести в свой актив, над чем еще нужно работать?

– Отвечу так: почивать на лаврах не собираюсь, тем более, что в моей игре еще хватает недостатков.

– Тогда напоследок: чего ожидаешь от нового года?

- Прежде всего, чтобы эта проклятая война как можно быстрее закончилась нашей победой. Что касается футбола, то у клубного руководства «Полесья» амбициозные планы как на выступление в УПЛ, так и в Кубке Украины. Конкуренция ожидается очень острая, но приложим усилия, чтобы доказать, что наши победы прошлой осенью были не случайны.

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Полесье Житомир Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Борис Крушинский Артем Козак Денис Бойко Андрей Гитченко Динамо Киев эксклюзив
Источник Sport.ua
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