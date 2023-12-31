Реал планирует перехватить у Манчестер Сити лидера Жироны

22-летний левый защитник «Жироны» Мигель Гутьеррес своей игрой заинтересовал ряд именитых европейских команд.

По информации Mundo Deportivo, явную заинтересованность к трансферу Гутьерреса проявляет «Манчестер Сити», в покупке испанца лично заинтересован его земляк Госпеп Гвардиола.

В борьбу за Гутьерреса включился и мадридский «Реала», за который ранее выступал испанец. «Сливочные» после продажи Мигеля «Жироне» оставили за собой право обратного выкупа футболиста.

Ранее сообщалось, что мадридский «Атлетико» хочет приобрести лидеров «Жироны».