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Испания
31 декабря 2023, 11:37 |
950
0

Реал планирует перехватить у Манчестер Сити лидера Жироны

Мигель Гутьеррес может стать одноклубником Андрея Лунина

31 декабря 2023, 11:37 |
950
0
Реал планирует перехватить у Манчестер Сити лидера Жироны
Getty Images/Global Images Ukraine. Мигель Гутьеррес

22-летний левый защитник «Жироны» Мигель Гутьеррес своей игрой заинтересовал ряд именитых европейских команд.

По информации Mundo Deportivo, явную заинтересованность к трансферу Гутьерреса проявляет «Манчестер Сити», в покупке испанца лично заинтересован его земляк Госпеп Гвардиола.

В борьбу за Гутьерреса включился и мадридский «Реала», за который ранее выступал испанец. «Сливочные» после продажи Мигеля «Жироне» оставили за собой право обратного выкупа футболиста.

Ранее сообщалось, что мадридский «Атлетико» хочет приобрести лидеров «Жироны».

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Источник Mundo Deportivo
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