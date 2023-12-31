Реал планирует перехватить у Манчестер Сити лидера Жироны
Мигель Гутьеррес может стать одноклубником Андрея Лунина
22-летний левый защитник «Жироны» Мигель Гутьеррес своей игрой заинтересовал ряд именитых европейских команд.
По информации Mundo Deportivo, явную заинтересованность к трансферу Гутьерреса проявляет «Манчестер Сити», в покупке испанца лично заинтересован его земляк Госпеп Гвардиола.
В борьбу за Гутьерреса включился и мадридский «Реала», за который ранее выступал испанец. «Сливочные» после продажи Мигеля «Жироне» оставили за собой право обратного выкупа футболиста.
Ранее сообщалось, что мадридский «Атлетико» хочет приобрести лидеров «Жироны».
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