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Испания
28 декабря 2023, 11:59 | Обновлено 28 декабря 2023, 12:09
603
0

Довбик и еще трое. Испанский гранд хочет приобрести лидеров Жироны

Мадридский «Атлетико» планирует усиление состава

28 декабря 2023, 11:59 | Обновлено 28 декабря 2023, 12:09
603
0
Довбик и еще трое. Испанский гранд хочет приобрести лидеров Жироны
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Жирона

Мадридский «Атлетико» планирует усиление состава и заинтересовался четырьмя игроками каталонской «Жироны».

По информации испанского издания Mundo Deportivo, «матрасники» заинтересованы в приобретении украинского форварда Артема Довбика, но вероятный трансфер возможен только после завершения текущего сезона, поскольку «Жирона» вряд ли отпустит своего голеадора зимой. В списке Диего Симеоне также есть полузащитники Алейш Гарсия, Давид Лопес и защитник Арнау Мартинес.

Ранее сообщалось, что Довбика ждут на Туманном Альбионе. В Артеме заинтересованы 3 команды АПЛ.

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Алейш Гарсия Арнау Мартинес Артем Довбик Атлетико Мадрид Жирона трансферы Ла Лиги трансферы
Источник Mundo Deportivo
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