Довбик и еще трое. Испанский гранд хочет приобрести лидеров Жироны

Мадридский «Атлетико» планирует усиление состава и заинтересовался четырьмя игроками каталонской «Жироны».

По информации испанского издания Mundo Deportivo, «матрасники» заинтересованы в приобретении украинского форварда Артема Довбика, но вероятный трансфер возможен только после завершения текущего сезона, поскольку «Жирона» вряд ли отпустит своего голеадора зимой. В списке Диего Симеоне также есть полузащитники Алейш Гарсия, Давид Лопес и защитник Арнау Мартинес.

Ранее сообщалось, что Довбика ждут на Туманном Альбионе. В Артеме заинтересованы 3 команды АПЛ.