Довбик и еще трое. Испанский гранд хочет приобрести лидеров Жироны
Мадридский «Атлетико» планирует усиление состава
Мадридский «Атлетико» планирует усиление состава и заинтересовался четырьмя игроками каталонской «Жироны».
По информации испанского издания Mundo Deportivo, «матрасники» заинтересованы в приобретении украинского форварда Артема Довбика, но вероятный трансфер возможен только после завершения текущего сезона, поскольку «Жирона» вряд ли отпустит своего голеадора зимой. В списке Диего Симеоне также есть полузащитники Алейш Гарсия, Давид Лопес и защитник Арнау Мартинес.
Ранее сообщалось, что Довбика ждут на Туманном Альбионе. В Артеме заинтересованы 3 команды АПЛ.
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