Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Луческу получил официальное предложение стать тренером европейского клуба
Румыния
31 декабря 2023, 11:03 |
1804
0

Луческу получил официальное предложение стать тренером европейского клуба

Тренера ждут на Родине

31 декабря 2023, 11:03 |
1804
0
Луческу получил официальное предложение стать тренером европейского клуба
ФК Динамо. Мирча Луческу

Бывший главный тренер киевского «Динамо» и донецкого «Шахтера» Мирча Луческу получил предложение возглавить клуб из Румынии.

По информации GSP, президент румынского «Корвинула» подтвердил, что клуб обратился к Луческу с официальным предложением стать главным тренером команды и в клубе будут даже рады, если Мирча согласится стать просто консультантом.

«Корвинул» – представитель второй лиги Румынии, борющийся за повышение в классе.

Ранее сообщалось, что Луческу отказался возглавить «Бешикташ» и назвал причину своего решения.

По теме:
Луческу застрял в Саудовской Аравии, куда его звали на Суперкубок Турции
Луческу рассказал, что для него важнее титулов в футболе
10 резонансных событий украинского футбола в уходящем году
Мирча Луческу чемпионат Румынии по футболу
Источник Gazeta Sporturilor
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Милевский подтвердил факт того, что Суркис ждет его на работу в Динамо
Футбол | 31 декабря 2023, 07:40 6
Милевский подтвердил факт того, что Суркис ждет его на работу в Динамо
Милевский подтвердил факт того, что Суркис ждет его на работу в Динамо

Артем коротко рассказал о разговоре с президентом киевского клуба

Тренер Жироны назвал лучший момент в 2023 году
Футбол | 31 декабря 2023, 10:28 0
Тренер Жироны назвал лучший момент в 2023 году
Тренер Жироны назвал лучший момент в 2023 году

По мнению Мичела, лучшим моментом года было сохранение прописки в Ла Лиге

Стало известно, сколько Милевский заработал за благотворительный стрим
Футбол | 31.12.2023, 06:59
Стало известно, сколько Милевский заработал за благотворительный стрим
Стало известно, сколько Милевский заработал за благотворительный стрим
Выбираем вместе. Кто лучший спортсмен Украины 2023 года?
Футбол | 30.12.2023, 17:10
Выбираем вместе. Кто лучший спортсмен Украины 2023 года?
Выбираем вместе. Кто лучший спортсмен Украины 2023 года?
«Единственный, за кого не стыдно». Фанаты Эвертона похвалили Миколенко
Футбол | 30.12.2023, 20:34
«Единственный, за кого не стыдно». Фанаты Эвертона похвалили Миколенко
«Единственный, за кого не стыдно». Фанаты Эвертона похвалили Миколенко
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Камбек Элины под 2-м номером. С кем сыграет Свитолина на турнире в Окленде?
Камбек Элины под 2-м номером. С кем сыграет Свитолина на турнире в Окленде?
30.12.2023, 06:20 3
Теннис
Уроженец Черкасс дебютировал в Серии А за Наполи
Уроженец Черкасс дебютировал в Серии А за Наполи
29.12.2023, 22:30 4
Футбол
Особняк звезды Манчестер Сити ограбили, вся семья пряталась в укрытии
Особняк звезды Манчестер Сити ограбили, вся семья пряталась в укрытии
29.12.2023, 12:35 3
Футбол
Первые овертайм и буллиты. США и Чехия выдали яркий матч на МЧМ
Первые овертайм и буллиты. США и Чехия выдали яркий матч на МЧМ
29.12.2023, 20:47
Хоккей
ВИДЕО. Вратарь вынужденно вышел на замену в поле и забил шедевр с 30 метров
ВИДЕО. Вратарь вынужденно вышел на замену в поле и забил шедевр с 30 метров
30.12.2023, 20:05 3
Футбол
Екатерина УСИК: «Вот как можно быть такими пид###ми»
Екатерина УСИК: «Вот как можно быть такими пид###ми»
29.12.2023, 10:04 1
Война
Довбик может стать одноклубником Мудрика. Челси готовит громкий трансфер
Довбик может стать одноклубником Мудрика. Челси готовит громкий трансфер
29.12.2023, 21:30 32
Футбол
«Не доллар, евро или гривна». Селезнев отреагировал на критику Зинченко
«Не доллар, евро или гривна». Селезнев отреагировал на критику Зинченко
29.12.2023, 19:01 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем