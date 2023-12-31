Луческу получил официальное предложение стать тренером европейского клуба
Тренера ждут на Родине
Бывший главный тренер киевского «Динамо» и донецкого «Шахтера» Мирча Луческу получил предложение возглавить клуб из Румынии.
По информации GSP, президент румынского «Корвинула» подтвердил, что клуб обратился к Луческу с официальным предложением стать главным тренером команды и в клубе будут даже рады, если Мирча согласится стать просто консультантом.
«Корвинул» – представитель второй лиги Румынии, борющийся за повышение в классе.
Ранее сообщалось, что Луческу отказался возглавить «Бешикташ» и назвал причину своего решения.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Артем коротко рассказал о разговоре с президентом киевского клуба
По мнению Мичела, лучшим моментом года было сохранение прописки в Ла Лиге