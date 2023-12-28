Луческу отказался возглавить Бешикташ и назвал причину своего решения

Экс-тренер «Шахтера» и «Динамо» Мирча Луческу отказался от предложения турецкого «Бешикташа» возглавить команду.

Свое решение опытный румынский наставник мотивировал нежеланием принимать команду по ходу сезона. Впрочем, руководство «стамбульских орлов» сделает еще одну попытку переубедить специалиста, поскольку считает Луческу, хорошо знающего «Бешикташ» и в целом турецкий футбол, идеальным кандидатом для должности главного тренера.

Отметим, что Мирча Луческу уже работал в «Бешикташе» в 2002-2004 годах, приведя «орлов» к званию чемпиона Турции в 2003-м. В нынешнем сезоне «Бешикташ» идет на пятом месте, безнадежно (на 15 очков) отставая от лидирующих «Фенербахче» и «Галатасарая».