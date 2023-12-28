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  4. Луческу отказался возглавить Бешикташ и назвал причину своего решения
Турция
28 декабря 2023, 14:24 |
777
0

Луческу отказался возглавить Бешикташ и назвал причину своего решения

Руководство «стамбульских орлов» сделает еще одну попытку уговорить опытного румына

28 декабря 2023, 14:24 |
777
0
Луческу отказался возглавить Бешикташ и назвал причину своего решения
Getty Images/Global Images Ukraine. Мирча Луческу

Экс-тренер «Шахтера» и «Динамо» Мирча Луческу отказался от предложения турецкого «Бешикташа» возглавить команду.

Свое решение опытный румынский наставник мотивировал нежеланием принимать команду по ходу сезона. Впрочем, руководство «стамбульских орлов» сделает еще одну попытку переубедить специалиста, поскольку считает Луческу, хорошо знающего «Бешикташ» и в целом турецкий футбол, идеальным кандидатом для должности главного тренера.

Отметим, что Мирча Луческу уже работал в «Бешикташе» в 2002-2004 годах, приведя «орлов» к званию чемпиона Турции в 2003-м. В нынешнем сезоне «Бешикташ» идет на пятом месте, безнадежно (на 15 очков) отставая от лидирующих «Фенербахче» и «Галатасарая».

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Мирча Луческу Бешикташ чемпионат Турции по футболу Фенербахче Галатасарай
Источник Turkiye Gazetesi
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