Маурисио ПОЧЕТТИНО: «Было много положительных вещей для Челси»

Главный тренер лондонского «Челси» Маурисио Почеттино прокомментировал победу команды над «Лутоном» (3:2) в 20-м туре Английской Премьер-лиги.

«Я очень рад и доволен, потому что нам нужно было сыграть хорошо для того, чтобы обыграть «Лутон». Если посмотреть на их прошлые матчи, то соперника трудно сломать, они умеют вернуться в игру. И это был отличный пример. Соперник проделал огромную работу, и на их стадионе сложно играть.

В этом матче было много положительных вещей для «Челси», в которых нам нужно быть стабильнее. Вижу, что многие аспекты улучшаются. Но в то же время это молодая команда. Футболистам нужно работать вместе, чтобы быть увереннее», – рассказал Почеттино.