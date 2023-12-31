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Англия
31 декабря 2023, 05:27 | Обновлено 31 декабря 2023, 05:29
95
0

Маурисио ПОЧЕТТИНО: «Было много положительных вещей для Челси»

Тренер «Челси» – о матче подопечных с «Лутоном»

31 декабря 2023, 05:27 | Обновлено 31 декабря 2023, 05:29
95
0
Маурисио ПОЧЕТТИНО: «Было много положительных вещей для Челси»
Getty Images/Global Images Ukraine. Маурисио Почеттино

Главный тренер лондонского «Челси» Маурисио Почеттино прокомментировал победу команды над «Лутоном» (3:2) в 20-м туре Английской Премьер-лиги.

«Я очень рад и доволен, потому что нам нужно было сыграть хорошо для того, чтобы обыграть «Лутон». Если посмотреть на их прошлые матчи, то соперника трудно сломать, они умеют вернуться в игру. И это был отличный пример. Соперник проделал огромную работу, и на их стадионе сложно играть.

В этом матче было много положительных вещей для «Челси», в которых нам нужно быть стабильнее. Вижу, что многие аспекты улучшаются. Но в то же время это молодая команда. Футболистам нужно работать вместе, чтобы быть увереннее», – рассказал Почеттино.

«Челси» в таблице АПЛ занимает 10-е место, имея 28 очков.

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Маурисио Почеттино Челси Лутон Таун Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник BBC
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